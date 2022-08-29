لاول مرة.. فلسطينية وشخص ملون على سطح القمر

ونشرت العالمة الفلسطينية الفاهوم، منشورا على صفحتها الخاصة عبر "إنستغرام" تتحدث فيه عن مهمتها الجديدة كعالمة فضاء فلسطينية، قائلة: "كفلسطينية أمريكية أفتخر أن أقود هذه المهمة".وتعود أصول الفاهوم إلى مدينة الناصرة، وولدت في الولايات المتحدة، وقامت عدة مرات بزيارة الأراضي الفلسطينية.وعملت العالمة الفلسطينية قبل موقعها الراهن، كمهندسة للمركبات الفضائية في وكالة "ناسا" في ولاية هيوستن تكساس.وتفتخر العالمة نجود بأصولها الفلسطينية، حيث سبق أن ارتدت الزي الفلسطيني داخل مقر وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية "ناسا" للمرة الأولى في تاريخها الدولي.