عاصفة تؤجل إطلاق "ناسا" لصاروخها العملاق الى القمر

وكتبت "ناسا" في منشور: "قررت الفرق التخلي عن الاستعدادات للإقلاع الثلاثاء، للسماح لهم بتهيئة الأنظمة لنقل الصاروخ إلى مبنى التجميع".وأضافت أن "القرار النهائي لسحب الصاروخ سيُتخذ الأحد "للسماح بجمع مزيد من البيانات والتحليلات"، مع اتضاح التوقعات الجوية بدرجة أكبر. وإذا حصل ذلك، ستبدأ العملية "في وقت متأخر من الأحد، أو في وقت مبكر من صباح الاثنين".وبالتالي ستفوّت "ناسا" نافذة الإطلاق الحالية الممتدة حتى الـ4 من شهر تشرين الأول المُقبل".وإذا تقرر أخيراً أن "الصاروخ يمكن أن يظل على منصة الإطلاق، فإن وكالة "ناسا" لم تحدد ما إذا كان إنجاز العملية في التاريخ الاحتياطي الذي تم الإعلان عنه سابقاً، أي الـ2 من شهر تشرين الأول المُقبل، لا يزال وارداً".ويمكن لصاروخ "اس ال اس" البرتقالي والأبيض أن يتحمل على منصة الإطلاق رياحاً تصل سرعتها إلى 137 كيلومتراً في الساعة.وفي بداية شهر أيلول الجاري، أُلغيت عملية إطلاق الصاروخ في اللحظات الأخيرة بسبب تسرب الهيدروجين السائل أثناء ملء الخزانات بهذا الوقود، إلا أن وكالة الفضاء الأمريكية أعلنت هذا الأسبوع أنها اختبرت بنجاح عملية تزويد الصاروخ الجديد بالوقود.وتأمل المهمة غير المأهولة في اختبار صاروخ "اس ال اس" الجديد بالإضافة إلى كبسولة "أوريون" غير المأهولة على رأسه، استعداداً لرحلات مأهولة إلى القمر مستقبلاً.