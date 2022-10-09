الصحة العالمية تحذر من 4 أنواع أدوية للبرد

وبحسب التحذير الذي أصدرته "الصحة العالمية"، فإن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة تعتبر أن أدوية السعال والبرد قد تكون مسؤولة عن وفاة 66 طفلا مسجلين في غامبيا بغرب أفريقيا، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن أدوية سعال الأربعة "ملوثة" و"دون المستوى"، ويُزعم أنها من إنتاج شركة "مايدن" المحدودة، ويقع مقرها في سونبات بولاية هاريانا، من الممكن أن تكون سبب الوفيات في الدولة الواقعة في غامبيا.وعن الأدوية الأربعة فهي "كوفيكسفمالين"، وشراب فموي يسمى "بروميثازين"، وشراب "ماكوف" للسعال للأطفال، وشراب "ماجريب إن كولد".وفقا للتقارير، أبلغت منظمة الصحة العالمية المراقب العام للأدوية في الهند بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول، بشأن الآثار الضارة المحتملة للأدوية لتتولي الهيئة الأمر مع السلطة التنظيمية في ولاية هاريانا، وتشرع في تحقيق مفصل، على حد قول وزارة الصحة الهندية.وأضافت منظمة الصحة العالمية أن الشركة المصنعة لهذه الأدوية الأربعة "لم توفر حتى الآن ضمانات لها بشأن سلامة وجودة هذه المنتجات".وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه ربما تم توزيع الشراب خارج الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وأن التعرض العالمي لها "ممكن".وقالت هيئة تنظيم الصحة كذلك إن الشراب "يحتمل أن يكون مرتبطا" بإصابات الكلى الحادة، و66 حالة وفاة بين الأطفال في غامبيا.وفي يوم الخميس الماضي، ذهب المسؤولين الغامبيين إلى مناطق الساحل الغربي وأعالي النهر لجمع شراب البروميثازين والباراسيتامول من منازل السكان.وتم تحديد البكتيريا المعروفة باسم "الإشريكية القولونية" كمساهم محتمل في الزيادة الأخيرة في حالات الفشل الكلوي الحاد المبلغ عنها في غامبيا.وفي 23 أيلول، استدعت السلطات المسؤولة عن الصحة العامة جميع المواد التي تضمنت شراب البروميثازين والباراسيتامول.