غوغل تطلق خاصية جديدة تتيح للمستخدمين التحكم بهذا الامر

وأقر نائب رئيس المجموعة المكلف بشؤون الإعلان جيري ديشلر في بيان، بأن "الإعلانات على الإنترنت يجب ألا تكون مصدر ارتياب أو إزعاج للمستخدمين".ومن شأن الأداة الجديدة المسماة "تفضيلاتي الإعلانية"، أن تتيح بسهولة تغيير التفضيلات الشخصية على محرك البحث وعلى يوتيوب خصوصاً.وسيتعين على مستخدمي الإنترنت "اختيار الموضوعات والعلامات التجارية التي يرغبون في إظهارها أو حجبها"، وأن "يديروا تفضيلاتهم الإعلانية من دون وقف أنشطتهم عبر الشبكة"، وفق جيري ديشلر.وتتيح الخاصية الجديدة أيضا سهولة أكبر في إلغاء تفعيل التكييف الشخصي للإعلانات، واستثناء الإعلانات المرتبطة بموضوعات قد تكون حساسة، مثل الكحول والمواعدة وخسارة الوزن والبدانة.كما سيتمكن المستخدمون من إلغاء تفعيل بعض معايير الاستهداف، مثل سجل الفيديوهات التي شاهدوها على يوتيوب، أو الوضع الاجتماعي أو المهني.وتشير تقديرات شركة "إنسايدر إنتلجنس" إلى أن غوغل تتجه بخطى واثقة لحصد إيرادات تبلغ 174,81 مليار دولار من الإعلانات الرقمية سنة 2022، بزيادة 17,3% خلال عام.