روسيا تستعد لإطلاق خدمة الإنترنت في الفضاء

وحول الموضوع، قال مدير المؤسسة، يفغيني نيستيروف لروسيا اليوم: "قريبا سيتم تشغيل معدات قمر Skif-D، أول قمر مخصص لتقديم خدمات الإنترنت أطلقته روسيا في إطار مشروع Sphere".وأشار نيستيروف إلى أن روسيا كانت قد أطلقت القمر المذكور في 22 أكتوبر الجاري مع 3 أقمار صناعية أخرى من نوع Gonets-M، وأرسلت هذه الأقمار إلى مدارات الأرض على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b انطلق من قاعدة بايكونور الفضائية.وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد نوهت في وقت سابق بأن منظومة Sphere التي تنوي استحداثها في الفضاء وستضم 7 أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة Express-RV، و12 قمر Skif مخصصة لتأمين شبكات الإنترنت واسعة النطاق، و264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O وBerkut-VD، و12 قمر Berkut-X و Berkut-XLP..