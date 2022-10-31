تشوبه بقع برتقالية.. انفجار لنجم عملاق يخلف لوحة "مذهلة" في السماء

البقايا الظاهرة في الصورة، والتي أطلق عليها اسم "فيلا "، تأتي بحجم تسعة أقمار كاملة، حسب ما أشار موقع "سكاي نيوز".ويعتبر "فيلا" واحدا من بين أقرب بقايا "الانفجارات النجمية العملاقة" للأرض، على بعد 800 سنة ضوئية.للمقارنة، فإن "أعمدة الخلق" الأيقونية التي تم تصويرها بتفاصيل رائعة في وقت سابق من هذا الشهر، تبعد 6500 سنة ضوئية.وتم التقاط صورة "فيلا" بواسطة تلسكوب المسح VLT في موقع مرصد بارانال التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي.وتتميز كاميرا التلسكوب بـ 268 مليون بكسل ويمكنها التقاط الصور من خلال عدة مرشحات للسماح بمرور الضوء بألوان مختلفة.عندما يحين وقت "موت" أكبر النجوم، غالبا ما ينتهون في انفجار ضخم يُعرف باسم "سوبر نوفا".هذه الانفجارات كبيرة جدا لدرجة أنها ترسل موجات صدمة عبر الغاز المحيط، وتضغطه وتخلق هياكل معقدة تشبه الخيوط، كما يظهر في صورة فيلا.