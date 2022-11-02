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مجمع اللغة العربية يصدر توضيحاً هاماً بشأن إجازة الفعل "اسْتَعْبَطَ"

علم وعالم

2022-11-02 | 04:00
مجمع اللغة العربية يصدر توضيحاً هاماً بشأن إجازة الفعل &quot;اسْتَعْبَطَ&quot;
640 مشاهدة

أصدر مجمع اللغة العربية في القاهرة، توضيحاً بشأن قرار لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع لإجازة الفعل "اسْتَعْبَطَ"، فيما بين أن الفعل تصدر محركات البحث "التِّرِند".

وذكر المجمع في منشور له على "الفيسبوك" وتابعته السومرية نيوز، أن "إدارة صفحة مجمع اللغة العربية تابعت التغطية الإعلامية الواسعة النطاق محليًّا وعربيًّا لقرار لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع لإجازة الفعل "اسْتَعْبَطَ"، وتصدره محركات البحث بما يُسمَّى "التِّرِند".

وأضاف: "إذ تثمِّن دور الإعلام الذي يقدر الدور الريادي والحضاري لمجمع اللغة العربية في الحفاظ على اللغة العربية وتنميتها بما يواكب التطور الحضاري والتقني في كل مناحي الحياة "، مبينا أنه "يود توضيح بعض الأمور المهمة:

- بدأت صفحة المجمع في نشر قرارات لجنة الألفاظ والأساليب منذ فترة ليست بالقصيرة، وكان أول ما نشرت تركيب "آخِر العنقود"، وانتهت بنشر أسلوب "استنبت البكتريا"؛ حيث إن هذه القرارات مرتبة ألفبائيًّا، وتُنشر وفق هذا الترتيب الألفبائي.

- لا يعني نشر أي قرار من قرارات لجنة الألفاظ والأساليب أنه حديث الصدور في هذه الآونة؛ فهذه القرارات نتاج عمل لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع منذ عام 1932م وحتى الآن.

- قرار اللجنة في إجازة الفعل "استعبط" صدر منذ أكثر من (32) سنة، في الدورة المجمعية (57) سنة 1990م، وهذا القرار منشور في الجزء الثالث من "كتاب الألفاظ والأساليب" صفحة رقم 112؛ بناء على مذكرة تقدَّم بها اللغوي الكبير أ.د.كمال بشر (رحمه الله) (عضو المجمع، ونائبه الأسبق).

- جهود اللجنة في تقليل الفجوة بين العامية والفصحى جهود قديمة حديثة؛ وقد سبق للجنة أن أجازت ألفاظًا يُتوهَّم عاميتها، وهي في الواقع غير ذلك.

- لا يقتصر دور لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع على محاولة تقليل الفجوة بين العامية والفصحى فقط؛ فاللجنة تعمل على مواكبة التطور اللغوي في كل مناحي حياتنا المعاصرة، ومن أمثلة ما أجازته مؤخرًا ما يلي: دعامة طبية، الشركة القابضة، الوحدة الوطنية، مستوصف، استشارة، كراسة الأسئلة والأجوبة بدلًا من البوكلت، وسمة، وتوسيم بدلًا من هاشتاج، المحور التنموي/ الثقافي، رقم الجلوس، الأجندة، الإجهاد المائي، الكِمامة، التِّرِند، الرابط (في لغة البرمجيات)، الجيش الأبيض، شهيد الشهامة، المَسْحَة (في الطب)، تبطين الترع، التباعد الاجتماعي، التجارب السريرية، تجريف الأرض، المجتمع المدني، ترشيد الاستهلاك، الحساب (على مواقع التواصل الاجتماعي)، الذباب الإلكتروني، سعر الفائدة/الصرف/السوق، التسنيد/التصكيك، الدول المتشاطئة، الشمول المالي، تصحُّر الأرض الزراعية، الطاقة النظيفة، طلب إحاطة، العزل العمودي/الرأسي، لوجستي/ لوجستية... وغيرها كثير.

- قرارات لجنة الألفاظ والأساليب تمر عبر ثلاث مراحل: الأولى: في اللجنة نفسها؛ حيث يقدم عضو اللجنة أو خبيرها مذكرة للعرض على اللجنة، وبعد نقاش مستفيض، يتم إقرار اللفظ أو الأسلوب في اللجنة (أو رفضه)، ثم بعد ذلك تُعرض أعمال لجنة الألفاظ والأساليب على مجلس المجمع (من المصريين فقط)، ليأخذ أيضًا دورته من النقاش والتعديل والقبول (أو الرفض)، ولو أقره المجلس يُعرَض على المؤتمر السنوي العالمي للمجمع الذي يضم أعضاء المجمع من جميع دول العالم من العرب والمستعربين؛ فإذا أقره المؤتمر يكون اللفظ أو الأسلوب قد اكتسب بذلك المشروعية اللغوية التي تمكِّنه من الإدراج في معاجم المجمع.

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