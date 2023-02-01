مفارقة "عجيبة" في شباط الحالي.. تحصل كل 823 سنة

وسيتكرر في هذا الشهر كل يوم أربع مرات وهي موزعة بطريقة غريبة حيث سيكون فيه اربع ايام سبت واربع ايام احد واربع ايام اثنين واربع ايام ثلاثاء ومثلها (٤) ايام للأربعاء و (٤) ايام للخميس و(٤) أيام للجمعة.والاغرب من ذلك ان هذا التوزيع العادل لعدد الايام في شهر شباط لا تحصل الا كل (٨٢٣) سنة.