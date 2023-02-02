لأول مرة منذ 50 ألف سنة.. مذنب اخضر يقترب من كوكبنا في هذا الموعد

ولأوّل مرّة منذ 50,000 سنة. سوف يقترب بحدود 43,000,000 كم من كوكب الأرض.ويمكن رؤية المذنب الأخضر بشكل عام في السماء الشمالية وخلال حضيض المذنب ، سيصل إلى مسافة حوالي 26 مليون ميل (42 مليون كيلومتر) من كوكبنا ، وهو ما يعادل حوالي 28٪ من المسافة بين الأرض و الشمس.وقال وقت سابق، الفلكي الكويتي عادل السعدون، إن مذنب «C/2022 E3 ZTF» سيقترب من كوكب الأرض، ومن المتوقع رؤيته في أول فبراير المقبل.وأضاف السعدون، لوكالة الانباء الكويتية، أنه ستتم رؤية هذا المذنب بالعين المجردة، بعد آخر زيارة له للشمس في العصر الجليدي قبل 50 ألف سنة، مبينا أن قدر لمعان المذنب من المتوقع أن يكون أقل من 6، ويعد أول مذنب يمكن رؤيته بالعين المجردة منذ عقدين.وأشار إلى أن المذنب طويل الفترة يسير في مدار أهليجي، ويقترب من الشمس كل 50 ألف سنة، موضحا أنه تم اكتشاف هذا المذنب بواسطة مرصد «زويكي» بكاليفورنيا في 2 مارس الماضي.وأفاد بأن المذنب سيصل إلى نقطة الحضيض، وهي أقرب نقطة للشمس، اليوم، وعلى مسافة 166 مليون كيلومتر، وفي أول فبراير المقبل ستكون أقرب نقطة له إلى الأرض على مسافة 42 مليون كيلومتر.