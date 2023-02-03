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"توأم نجمي" يتصرف بشكل غريب.. هل ستمطر السماء ذهباً بانفجاره؟

علم وعالم

2023-02-03 | 03:10
&quot;توأم نجمي&quot; يتصرف بشكل غريب.. هل ستمطر السماء ذهباً بانفجاره؟
885 مشاهدة


السومرية نيوز- منوعات

أفاد العلماء بأن النظام النجمي الثنائي “توأم نجمي” المكتشف حديثاً والنادر جداً “يتصرف بشكل غريب للغاية”، مشيرين إلى أنه قد ينتج عن انفجاره الذهب.

بحسب الاندبندنت البريطانية، هذا النظام غير معتاد لدرجة الاعتقاد أنه لا يوجد سوى نحو 10 منه في جميع أنحاء مجرتنا درب التبانة الشاسعة.

كما يملك جميع الظروف ليستمر ويطلق مستعر ماكرو يسمى أيضاً “كيلونافا أو ماكرونوفا”، وهو انفجار يحدث عندما يتصادم نجمان نيوترونيان، ما يؤدي إلى انفجار شديد القوة يمكن اكتشافه عبر الكون.

في السياق، قال عالم الفلك في “NOIRLab” والمؤلف المشارك في الدراسة الجديدة أندريه نيكولا تشيني: “نعلم أن مجرة درب التبانة تحتوي على ما لا يقل عن 100 مليار نجم وربما مئات المليارات الأخرى”.

وأضاف: “هذا النظام الثنائي الرائع هو في الأساس واحد من كل عشرة مليارات. وقبل دراستنا، كان التقدير هو أن نظاماً واحداً أو نظامين فقط يجب أن يوجدا في مجرة حلزونية مثل مجرة درب التبانة”.

ووفقاً لعلماء الفلك الذين عثروا عليه، فإن نظام النجم الثنائي “يكون ساطعاً في الأشعة السينية وذا كتلة عالية، لكنه غير معتاد بشكل خاص لأن النجمين يدوران حول بعضهما في ما يقال إنه طريق دائري غريب”.

وقالوا: “يبدو أنه تشكل عندما تلاشى نجم متفجر أو مستعر أعظم، بدلاً من الانفجار الدراماتيكي المعتاد”.

كما أضاف العلماء: “ساعد مداره الغريب العلماء على اكتشاف أن أحد النجمين هو مستعر أعظم «مستنفد» وهذا يعني أنه عندما استهلك النجم وقوده، انفجر انفجاراً ضعيفاً نسبياً”.

ورغم أن هذا الثنائي النجمي غريب في حد ذاته، يأمل العلماء أن يساعدهم العثور على أنظمة كهذه بشكل أفضل في ظل وجود الكيلونوفا، على فهم أفضل للتفسيرات الدراماتيكية التي يُعتقد أنها مصدر الذهب في الكون.

ويُعرف النظام باسم “CPD-29 2176″، ويقع على بعد نحو 11400 سنة ضوئية من الأرض.

وقد تم رصده لأول مرة من قبل مرصد نيل غيريلز سويفت التابع لوكالة ناسا، وأكدت الملاحظات لاحقاً باستخدام تلسكوب SMARTS الذي يبلغ ارتفاعه 1.5 متراً في تشيلي، طبيعته غير العادية.
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