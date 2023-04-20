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بينها الخفقان.. 6 علامات تدل على عدم انتظام ضربات القلب

علم وعالم

2023-04-20 | 01:28
بينها الخفقان.. 6 علامات تدل على عدم انتظام ضربات القلب
782 مشاهدة

السومرية نيوز – علم وعالم

هناك العديد من أنواع نظم القلب غير الطبيعية - تتراوح من معدل ضربات القلب السريع جدا الذي يصل إلى 300 نبضة في الدقيقة، إلى معدل ضربات القلب البطيء الذي يقل عن 60 نبضة في الدقيقة.

يرسل الجهاز الموصّل للقلب نبضات كهربائية تحفز القلب على النبض - عادة ما بين 60 و80 نبضة في الدقيقة.

ويحدث عدم انتظام ضربات القلب عند وجود مشكلة، ما يؤدي إلى بطء شديد في ضربات القلب، أو بسرعة كبيرة جدا، أو بشكل غير منتظم.

وفي الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، يمكن أن تتسبب أنواع معينة من عدم انتظام ضربات القلب في عدم انتظام ضربات القلب المفاجئ.

وتقول NHS إنه ليس من الممكن دائما منع اضطراب نظم القلب، ولكن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وهناك علامات على عدم انتظام ضربات القلب يجب الانتباه لها.

خفقان في صدرك
قال الدكتور أياز سلطان، استشاري أمراض القلب في عيادة بال مول الطبية، إن عدم انتظام ضربات القلب يمكن أن يعني أن قلبك قد خرج عن إيقاعه المعتاد سواء من حين لآخر أو بشكل دائم. والعلامة التحذيرية الرئيسية لعدم انتظام ضربات القلب هي وجود خفقان - إدراك لضربات قلبك.

ويمكن أن يكون الخفقان بمثابة "رفرفة" في صدرك، وتشعر كما لو أن لديك فراشات هناك.

القلب يتخطى الخفقان
هذا العرض ناتج عن إطلاق إشارات من المكان الخطأ في الوقت الخطأ، ما يتسبب في ضربات القلب غير المنتظمة.

ويميل أولئك الذين يعانون من هذه الأعراض إلى الشعور بضربات قلب مبكرة لأن القلب ينقبض قبل أن يتاح للبطينين - الغرف التي يتجمع فيها الدم - وقتا ليمتلئ بالدم.

نتيجة لذلك، يكون هناك القليل من الدم أو لا يتم دفعه إلى الجسم.

وهذا يعني أن الأشخاص الذين يعانون من الانقباض لا يشعرون بهذا الانقباض كنبض قلب، في حين أن الضربة التالية ستشعر بقوة أكبر، حيث يتم دفع المزيد من الدم.

الدوخة
يمكن أن يكون الشعور بالدوار علامة واضحة على عدم انتظام ضربات القلب.

وعندما لا يعمل قلبك بشكل صحيح، فقد لا يحصل باقي الجسم - بما في ذلك الدماغ - على كمية كافية من الدم.

وتحدث الدوخة بسبب هذا الانخفاض في تدفق الدم إلى الدماغ.

الإغماء
غالبا ما يكون فقدان الوعي فجأة هو أول علامة على عدم انتظام ضربات القلب.

ولا يعاني المصابون بالإغماء عادة لفترة طويلة - فقط بضع ثوان أو دقائق.

لكن الخبراء يحذرون من أن هذا عرض خطير ويجب على أولئك الذين يغمى عليهم كثيرا أو تظهر عليهم أعراض أخرى مراجعة الطبيب.

ضيق التنفس
يُعد ضيق التنفس أمرا شائعا بين أولئك الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب.

وقد يكون من الصعب شرح الأعراض، حيث يمكن أن تشمل الشعور بضيق في التنفس وضيق في الصدر والشعور بالتعب من المشي.

ونظرا لأن القلب لا يضخ الدم بكفاءة، فإن جسمك لا يتلقى ما يكفي من الأكسجين لتغذية أنشطته، ويمكن أن يجعلك نقص الأكسجين يلهث للتنفس للتعويض.

ألم الصدر
يمكن أن تشعر بضيق في الصدر أو الألم بسبب ضربات القلب غير الطبيعية. وقد ينتشر الإحساس إلى الظهر والذراعين.

وفي حين أن السبب قد يكون غير ضار، مثل الحرقة، فقد يرجع أيضا إلى عدم انتظام ضربات القلب أو النوبة القلبية.

لكن الخفقان ليس دائما مدعاة للقلق لأنه يمكن أن يحدث نتيجة لمجموعة كاملة من الأشياء.

وقال الدكتور سلطان: "يمكن أن تصاب بالخفقان حتى لو كان قلبك سليما. يمكن أن تكون ناجمة عن مسارات كهربائية غير طبيعية للقلب، وأمراض عضلة القلب، والأدوية - بعض المضادات الحيوية، ومضادات الاكتئاب، والعلاج المنبه لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه - أو خيارات نمط الحياة مثل الكحول والتبغ والكافيين وإساءة استخدام العقاقير، الارتجاع الحمضي وممارسة الرياضة".

كما لوحظ الخفقان في مرضى "كوفيد" لفترة طويلة.

ومع ذلك، إذا تركت دون علاج، يمكن أن يكون عدم انتظام ضربات القلب مميتا ويؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل قصور القلب أو السكتة الدماغية أو السكتة القلبية.

لكنه يشدد على أن "أهم نقطة يجب توضيحها" هي أنه في حين أن عدم انتظام ضربات القلب يمكن أن يكون خطيرا، "يمكن أيضا أن يكون متقطعا ولا داعي للقلق بشأنه"، لذلك من الأفضل أن ترى أخصائيا صحيا إذا لاحظت أي علامات.

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