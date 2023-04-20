انفجار "ستار شيب" بعد اطلاقه.. وماسك يهنئ فريقه على الاختبار المثير

وحاولت شركة "سبيس إكس"، اليوم الخميس، للمرة الثانية إطلاق صاروخها "ستارشيب" الأكبر والأقوى في العالم والمُخصص للرحلات إلى القمر والمريخ.وأرجأت الشركة، يوم الإثنين، محاولة أولى لأول رحلة مدارية تجريبية للصاروخ، بسبب مشكلة فنية طرأت في الدقائق الأخيرة من الاستعدادات.ولا يشكّل هذا الانفجار فشلاً للشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، كون الصاروخ انطلق بنجاح من منصة إطلاقه، ما يمثل أصلًا نجاحًا كبيرًا.ولم تُعرف بعد الأسباب التي أدت إلى انفجار "ستارشيب".وبعد التجربة، هنأ إيلون ماسك فريقه على الاختبار المثير لإطلاق الصاروخ، مؤكدًا أنه سيقدم الكثير من المعلومات خلال التجربة الجديدة في الشهور القليلة المقبلة.