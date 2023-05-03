الأرض تشهد أول خسوف للقمر في 2023.. إليك موعده وأماكن رؤيته

وقال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن "الحسابات الفلكية لمعمل أبحاث الشمس تتوقع حدوث الخسوف يوم الجمعة المقبل".وأضاف القاضي، في بيان، أن "خسوف القمر المرتقب من المتوقع أن يغطي منطقة شبه ظل الأرض 96.4% تقريبًا من سطح القمر، وتصبح رؤيته ممكنة في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه".ومن المتوقع رؤية الظاهرة الفلكية في جنوب وشرق قارة أوربا، وقارة أستراليا، ومعظم قارة آسيا، وقارة أفريقيا، والمحيط الباسفيكي، والمحيط الأطلنطي، والمحيط الهند، والقارة القطبية الجنوبية.ومن المتوقع، وفق معهد البحوث الفلكية في مصر، أن يستغرق خسوف القمر شبه الظلي جميع مراحل الخسوف من البداية إلى النهاية في 4 ساعات و18 دقيقة تقريبًا، مع عدم إمكانية رؤيته في مصر.