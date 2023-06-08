تحذير صحي من استخدام فرشاة أسنان كهربائية: خطر قاتل

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
38
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
38
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
حب أبيض وأسود
من
06:40 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تطورات السودان.. حديث عن تحول كبير في القتال
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-458344-638217984384927017.jpg
تحذير صحي من استخدام فرشاة أسنان كهربائية: خطر قاتل
علم وعالم
2023-06-08 | 01:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
663 مشاهدة
السومرية نيوز – علم وعالم
يحذر أطباء الأسنان من أن الملايين من الأشخاص الذين يستخدمون فرشاة أسنان كهربائية يعرضون أنفسهم لخطر "قاتل" من خلال استخدامها بشكل غير صحيح.
وتوصل بحث جديد إلى أن ما يقارب نصف مستخدمي فرشاة الأسنان الكهربائية (41%) يفشلون في تبديل رؤوسها بانتظام، ما يجعلها "أقل فعالية".
وفي الوقت نفسه، قال 3% من أصل 1000 بريطاني شملهم الاستطلاع إنهم لا يغيرون رأس فرشاة الأسنان الكهربائية على الإطلاق.
وقد أجري هذا الاستطلاع لأن العديد من الدراسات ربط بين سوء نظافة الفم ومرض الزهايمر.
وقال كبير أطباء الأسنان، الدكتور نايجل كارتر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Oral Health Foundation: "لا يمكن لفرش الأسنان البالية تنظيف أسنانك بشكل صحيح وقد تضر باللثة. وعندما تتناثر الشعيرات، لا يتم التنظيف بشكل صحيح".
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته العلامة التجارية المستدامة للعافية SURI، فإن نحو 30% من المشاركين لم يتمكنوا من تذكر المدة التي مرت منذ أن قاموا بتغيير رأس فرشاة الأسنان.
ويقترح الخبراء تغيير رأس فرشاة الأسنان الكهربائية كل ثلاثة أشهر للحفاظ على صحة الفم جيدة.
وقد يؤدي عدم تنظيف أسنانك بشكل صحيح إلى تراكم البلاك على الأسنان ما قد يؤدي إلى التهاب دواعم السن، المعروف أيضا باسم أمراض اللثة.
وأشارت أبحاث سابقة إلى أن البكتيريا المعروفة بأنها تسبب التهاب دواعم السن - F. nucleatum - قد تكون متورطة في التسبب في مرض ألزهايمر.
وأضاف الدكتور دافيندر راجو، طبيب الأسنان ومؤسس Green Dentistry: "إن تنظيف أسنانك ولثتك ضروري للمساعدة في الحفاظ على ابتسامتك الجميلة وضمان بقائك بصحة جيدة وحيويا مدى الحياة. ولسوء الحظ، بمرور الوقت، تصبح الشعيرات المهترئة أو البالية على فرشاة الأسنان أقل فعالية في إزالة البلاك والبكتيريا من أسنانك ولثتك. لذلك، يُنصح بتغيير رؤوس فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر أو أقل من ذلك لضمان صحة شاملة".
اعتنِ بصحة الفم
سيحميك الحفاظ على نظافة الفم بشكل عام من أمراض اللثة، ولكن لسوء الحظ، كلما تقدمت في السن، ستكون أكثر عرضة لهذه الأمراض.
ويمكن أن تمنع نظافة الفم اليومية والتحكم في البلاك أمراض اللثة، ولكن يجب عليك أيضا زيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر.
وللعناية بصحة الفم بشكل فعال:
- اغسل أسنانك بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد مرتين في اليوم على الأقل - ابصق بعد غسل أسنانك بالفرشاة ولا تشطف
- نظف ما بين أسنانك كل يوم باستخدام خيط الأسنان
- استبدل فرشاة أسنانك كل شهر إلى ثلاثة أشهر
- قم بزيارة طبيب الأسنان وأخصائي صحة الأسنان لإجراء فحوصات منتظمة، وهذا ضروري خاصة للحوامل أو المصابين بداء السكري من النوع الثاني
- توقف عن التدخين
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
فستان بلون جسدها.. هيفاء وهبي تصدم جمهورها بإطلالة "مثيرة" (صور)
فن وثقافة
55.26%
06:48 | 2023-06-06
فستان بلون جسدها.. هيفاء وهبي تصدم جمهورها بإطلالة "مثيرة" (صور)
06:48 | 2023-06-06
برلماني يفجر مفاجأة بشأن الموازنة قبيل ساعات من إقرارها
سياسة
17.21%
12:42 | 2023-06-07
برلماني يفجر مفاجأة بشأن الموازنة قبيل ساعات من إقرارها
12:42 | 2023-06-07
أم تقتل طفلها بعد تعنيفه بشكل "وحشي" في كربلاء (صورة)
أمن
14.48%
03:45 | 2023-06-07
أم تقتل طفلها بعد تعنيفه بشكل "وحشي" في كربلاء (صورة)
03:45 | 2023-06-07
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات خلال جلسة اليوم
سياسة
13.05%
12:45 | 2023-06-06
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات خلال جلسة اليوم
12:45 | 2023-06-06
المزيد
أحدث الحلقات
52 دقيقة
الأيتام في العراق وضحايا التفكك الأسري - حلقة ٥ | الموسم ٥
15:30 | 2023-06-07
52 دقيقة
الأيتام في العراق وضحايا التفكك الأسري - حلقة ٥ | الموسم ٥
15:30 | 2023-06-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-07
Morning Live
التاتو…هل هو تجميل ام خطر للسيدات - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-07
Morning Live
التاتو…هل هو تجميل ام خطر للسيدات - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-07
ناس وناس
سوق السنَك - الحلقة ٣٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-07
ناس وناس
سوق السنَك - الحلقة ٣٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-07
عشرين
موازنة تكبلها التعديلات.. فيتو كردي.. الاطار يشهر سلاح الأغلبية - الحلقة ٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-06
عشرين
موازنة تكبلها التعديلات.. فيتو كردي.. الاطار يشهر سلاح الأغلبية - الحلقة ٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-06
Celebrity
المخرج دافيد اوريان - الحلقة ١٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-05
Celebrity
المخرج دافيد اوريان - الحلقة ١٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-05
خط أحمر
وكالة الإستخبارات والتحقيقات الفدرالية تلقي القبض على مجرم خطير في كربلاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-04
خط أحمر
وكالة الإستخبارات والتحقيقات الفدرالية تلقي القبض على مجرم خطير في كربلاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-04
رحال
في النجف الأشرف...طريق الحج البري - الحلقة ٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-03
رحال
في النجف الأشرف...طريق الحج البري - الحلقة ٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-03
Biotic
الهيموفيليا - الحلقة ٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-02
Biotic
الهيموفيليا - الحلقة ٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-02
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
الأيتام في العراق وضحايا التفكك الأسري - حلقة ٥ | الموسم ٥
15:30 | 2023-06-07
52 دقيقة
الأيتام في العراق وضحايا التفكك الأسري - حلقة ٥ | الموسم ٥
15:30 | 2023-06-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-07
Morning Live
التاتو…هل هو تجميل ام خطر للسيدات - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-07
Morning Live
التاتو…هل هو تجميل ام خطر للسيدات - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-07
ناس وناس
سوق السنَك - الحلقة ٣٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-07
ناس وناس
سوق السنَك - الحلقة ٣٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-07
عشرين
موازنة تكبلها التعديلات.. فيتو كردي.. الاطار يشهر سلاح الأغلبية - الحلقة ٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-06
عشرين
موازنة تكبلها التعديلات.. فيتو كردي.. الاطار يشهر سلاح الأغلبية - الحلقة ٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-06
لقطات
أعمامي كلّفوني تصفية مدير الاستخبارات في كربلاء | خط احمر 2023
03:00 | 2023-06-06
لقطات
أعمامي كلّفوني تصفية مدير الاستخبارات في كربلاء | خط احمر 2023
03:00 | 2023-06-06
Celebrity
المخرج دافيد اوريان - الحلقة ١٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-05
Celebrity
المخرج دافيد اوريان - الحلقة ١٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-05
خط أحمر
وكالة الإستخبارات والتحقيقات الفدرالية تلقي القبض على مجرم خطير في كربلاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-04
خط أحمر
وكالة الإستخبارات والتحقيقات الفدرالية تلقي القبض على مجرم خطير في كربلاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-04
رحال
في النجف الأشرف...طريق الحج البري - الحلقة ٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-03
رحال
في النجف الأشرف...طريق الحج البري - الحلقة ٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-03
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل التفاؤل السياسي يكفي لتمرير الموازنة في جلسة اليوم؟
لن تٌحسم اليوم
لن تٌحسم اليوم
سيتم تمرريها
سيتم تمرريها
سيتم تأجيل الجلسة
سيتم تأجيل الجلسة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.