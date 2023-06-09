أنباء سيئة لمن أصيب بكورونا.. هذا ما أثبته العلماء

وفق مجلة "Science Advances" أثبت باحثون من جامعة كوينزلاند في أستراليا أن فيروس COVID-19 يمكن أن يمر عبر أغشية الخلايا العصبية والخلايا الدبقية في الدماغ عن طريق الاندماج.وفي التجارب، أصيبت ثقافات الفئران والدماغ البشري التي تم الحصول عليها في المختبر بفيروس COVID-19 (SARS-CoV-2) ، بعد وضع العلامات ببروتين الفلوريسنت الأخضر (GFP).ولوحظ أن الفيروس يمكن أن يمر عبر أغشية الخلايا العصبية والخلايا الدبقية عن طريق الاندماج وإنشاء روابط بين الخلايا.وصرح أحد الباحثين، مارتينيز مارمول أن الاعتقاد العام وفق لنتائج الأبحاث هو أنه عندما يدخل الفيروس إلى الدماغ، ما يحدث إما موت الخلية أو يمكن ملاحظة العدوى مضيفًا، "ومع ذلك، فقد أثبتنا احتمالًا ثالثًا وهو الاندماج العصبي ".لاحظ الباحثون أن فهم سلوك COVID-19 هو خطوة مهمة نحو فهم علم الأمراض العصبية وعمل فيروس نقص المناعة البشرية وداء الكلب والحصبة وزيكا والفيروسات الأخرى التي تهاجم الجهاز العصبي.