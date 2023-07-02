الصحة العالمية: وباء كورونا أثّر على الصحة العقلية لهذه الفئة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
03:00 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتهام روسي للولايات المتحدة: خرقت مذكرة السلامة الجوية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-460354-638238849574866920.jpg
الصحة العالمية: وباء كورونا أثّر على الصحة العقلية لهذه الفئة
علم وعالم
2023-07-02 | 04:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
3,828 مشاهدة
أكدت تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن وباء كورونا ترك تأثيرا على الصحة النفسية عند الأطفال والمراهقين.
وقال المكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا في تقرير: "كان لوباء كورونا تأثير كبير على الصحة العقلية للأطفال والمراهقين في جميع أنحاء العالم، وكانت فتيات المدارس الأكبر سنا من بين الفئات الأكثر تضررا، لذلك يجب تسليط الضوء على الحاجة إلى تدخل هادف وتطوير أنظمة الدعم النفسي للتخفيف من العواقب الطويلة الأمد".
ومن جهته أشار مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغ إلى أن "هذه الاستنتاجات جاءت بناء على دراسات استقصائية أجريت ما بين عامي 2021 و2022 حول مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك تأثير العمر والجنس والحالة الاقتصادية وهياكل الدعم الاجتماعي وإغلاق المدارس على الشباب والمراهقين في فترة انتشار وباء كورونا، وتأثير العوامل المذكورة على صحتهم العقلية".
وقال كلوغ:"كان للوباء تأثير مختلف على الأطفال والمراهقين، وخاصة الأطفال ذوي الخلفيات الأكثر حرمانا والذين تم إغلاق مدارسهم لفترات طويلة من الوقت وافتقروا إلى الدعم في المنزل والمدرسة، وتُظهر بياناتنا الجديدة أن طالبات المدارس الأكبر سنا قد عانين من نتائج سلبية أكثر خطورة، خاصة فيما يتعلق بصحتهن العقلية، وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة، مثل دعم أفضل في المنزل وفي المدرسة، ومن خلال الأنشطة الاجتماعية".
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى "أن الأمر المثير للقلق هو أن المراهقين من العائلات الأقل ثراءً كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن التأثير السلبي للوباء على حياتهم، حتى لو تلقوا نفس المستوى من الدعم الاجتماعي مثل أقرانهم الأكثر ثراءً، لذا يجب تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتقديم دعم إضافي للشرائح الضعيفة من السكان".
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعثة الحج العراقية تفوز بالمركز الأول كأفضل بعثة تمثل بلدها (فيديو)
دوليات
30.99%
14:40 | 2023-06-30
بعثة الحج العراقية تفوز بالمركز الأول كأفضل بعثة تمثل بلدها (فيديو)
14:40 | 2023-06-30
في بغداد.. أصحاب مولدات ينفذون إضراباً عن العمل
محليات
27.8%
10:44 | 2023-07-01
في بغداد.. أصحاب مولدات ينفذون إضراباً عن العمل
10:44 | 2023-07-01
التربية تصدر توجيها يخص قيافة الملابس أثناء التواجد بالمديريات العامة
محليات
20.97%
08:41 | 2023-07-01
التربية تصدر توجيها يخص قيافة الملابس أثناء التواجد بالمديريات العامة
08:41 | 2023-07-01
إيران تحذر مواطنيها من السفر لهذه الدولة
دوليات
20.24%
02:38 | 2023-07-02
إيران تحذر مواطنيها من السفر لهذه الدولة
02:38 | 2023-07-02
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
استفزاز السائقين اصحاب المركبات - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-02
Morning Live
استفزاز السائقين اصحاب المركبات - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-02
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٤٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-02
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٤٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-02
رحال
جلسة موسيقية فنية مع شباب الشرقاط - الحلقة ٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-01
رحال
جلسة موسيقية فنية مع شباب الشرقاط - الحلقة ٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-01
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-01
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-01
Biotic
متلازمة نوموفوبيا (فقدان الموبايل) - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-30
Biotic
متلازمة نوموفوبيا (فقدان الموبايل) - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-30
Dayane & The City
رياضة صيفية.. طبخ وتجميل - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-30
Dayane & The City
رياضة صيفية.. طبخ وتجميل - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-30
صمون وزعتر
جولة مميزة في مطاعم وشوارع بغداد - حلقة ١٠ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-29
صمون وزعتر
جولة مميزة في مطاعم وشوارع بغداد - حلقة ١٠ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-29
رحلة عشق من العراق إلى الديار المقدسة
رحلة العشق من العراق إلى الديارالمقدسة - الجزء ٢
06:00 | 2023-06-29
رحلة عشق من العراق إلى الديار المقدسة
رحلة العشق من العراق إلى الديارالمقدسة - الجزء ٢
06:00 | 2023-06-29
بعد التحري
ازدحامات بغداد وطرق الموت.. ضياع للوقت وحصد للأرواح - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2023-06-28
بعد التحري
ازدحامات بغداد وطرق الموت.. ضياع للوقت وحصد للأرواح - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2023-06-28
الأكثر مشاهدة
Morning Live
استفزاز السائقين اصحاب المركبات - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-02
Morning Live
استفزاز السائقين اصحاب المركبات - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-02
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٤٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-02
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٤٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-02
رحال
جلسة موسيقية فنية مع شباب الشرقاط - الحلقة ٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-01
رحال
جلسة موسيقية فنية مع شباب الشرقاط - الحلقة ٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-01
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-01
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-01
Biotic
متلازمة نوموفوبيا (فقدان الموبايل) - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-30
Biotic
متلازمة نوموفوبيا (فقدان الموبايل) - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-30
Dayane & The City
رياضة صيفية.. طبخ وتجميل - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-30
Dayane & The City
رياضة صيفية.. طبخ وتجميل - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-30
صمون وزعتر
جولة مميزة في مطاعم وشوارع بغداد - حلقة ١٠ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-29
صمون وزعتر
جولة مميزة في مطاعم وشوارع بغداد - حلقة ١٠ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-29
رحلة عشق من العراق إلى الديار المقدسة
رحلة العشق من العراق إلى الديارالمقدسة - الجزء ٢
06:00 | 2023-06-29
رحلة عشق من العراق إلى الديار المقدسة
رحلة العشق من العراق إلى الديارالمقدسة - الجزء ٢
06:00 | 2023-06-29
بعد التحري
ازدحامات بغداد وطرق الموت.. ضياع للوقت وحصد للأرواح - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2023-06-28
بعد التحري
ازدحامات بغداد وطرق الموت.. ضياع للوقت وحصد للأرواح - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2023-06-28
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تتمكن الحكومة الحالية من تحسين واقع الكهرباء في العراق؟
هنالك نافذة أمل
هنالك نافذة أمل
مشكلة يصعب حلها
مشكلة يصعب حلها
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.