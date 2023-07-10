لأقل من 26 درجة.. حلول "سحرية" للحفاظ على حرارة المنزل بالصيف

وأوضحت الهيئة أن الأنظمة المثبتة خارج النافذة يمكنها حجب 60 إلى 70% من أشعة الشمس، في حين يمكن للستائر الداخلية حجب ما يصل إلى 30% فقط؛ نظرًا لأنها تسمح لأشعة الشمس بالتسرب داخل الغرفة.وأضافت الهيئة أن رقائق الحماية من الشمس، التي يمكن لصقها على زجاج النافذة، تعد من الحلول الفعالة أيضًا.وأشارت إلى أن هذه الرقائق تمكنت من الحفاظ على درجات حرارة أقل من 26 درجة مئوية في 76% من حالات الاختبار.ومن ناحية أخرى، أشارت الهيئة إلى أن أفضل وقت لتهوية الغرفة هو في أواخر الليل حتى الصباح الباكر، في حين ينبغي غلق النوافذ نهارًا.وأضافت الهيئة أن تعليق ملاءات مبللة لتبريد الهواء في الغرفة خلال الساعات الأكثر حرارة ليس بالفكرة الجيدة؛ فعلى الرغم من أن هذه الطريقة تعمل على تبريد الغرفة لفترة قصيرة، إلا أن تبخر الماء من القماش يزيد من رطوبة الهواء في الغرفة، وبالتالي تزيد درجات الحرارة وتصبح غير محتملة.