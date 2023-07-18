واحدة من أكثر الاسماك ندرة في العالم... "سمكة يوم القيامة" بالفيديو

تعيش سمكة المجذاف عادة في أعماق البحار ويراها البشر فقط عندما تُلقى ميتة على شواطئ البحار.الا انه في هذه الحالة الحظ كان حليف الغواصين فهم لم شاهدوا سمكة المجذاف حية ترزق فقط، بل كانت لديهم الفرصة للاقتراب منها بما فيه الكفاية حتى لمسها. تحمل سمكة المجذاف لقب أطول سمكة عظمية نعرفها، وأكبر نموذج تم تسجيله على الإطلاق كان يبلغ طوله 36 قدمًا (11 مترًا)!تعرف سمكة المجذاف باسم سمكة يوم القيامة اذ يعتقد كثيرون أن ظهورها يترافق مع حدوث زلازل مدمرة.هذا الخرافة الزلزالية مستندة إلى الأساطير اليابانية، التي تقول إن هذه السمكة النحيلة التي تتغذى على البلاكتون سترتفع عن قصد إلى السطح وتجرف نفسها إلى الشاطئ قبل وقوع هزة أرضية قادمة.كثرت هذه المخاوف خلال زلزال وتسونامي فوكوشيما عام 2011، حيث اجتاح عدد كبير من هذه الاسماك "كاشفات الزلازل البحرية" الشواطئ خلال السنتين التي سبقت الكارثة.ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن هذه النظرية المتعلقة بتوقع الزلازل ليس لها أي أساس علمي.