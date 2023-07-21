تطوير حقنة تؤخذ كل 6 أشهر لعلاج ارتفاع ضغط الدم

طورت شركة "Alnylam" ومقرها الولايات المتحدة، حقنة جديدة تدعى "زيليبيسيران" zilebesiran وذلك كبديل عن الحاجة لتناول الأقراص الدوائية بشكل يومي.وأجرى فريق دولي تجارب سريرية في أربعة مواقع بالمملكة المتحدة. قاموا بتجنيد 107 مرضى يعانون من ارتفاع ضغط الدم للمشاركة وكشف التحليل أن المرضى الذين تم إعطاؤهم "زيليبيسيران" شهدوا انخفاضا كبيرا في ضغط الدم الانقباضي على مدى اليوم.ويعمل الدواء عن طريق منع إنتاج الأنجيوتنسين، وهو هرمون في الجسم يضيق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.وقال البروفيسور ديفيد ويب، الذي قاد التجربة في موقع إدنبرة: "هذا تطور كبير، يؤدي هذا النهج الجديد إلى انخفاض كبير في ضغط الدم، يستمر لمدة 6 أشهر تقريبا بعد حقنة واحدة". وأضاف: "هذا أمر جيد لأنه يساعد في تجنب صعوبة الالتزام بالعلاج بشكل يومي".