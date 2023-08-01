درجات الحرارة العالية وتأثيرها على مرضى السكري

يتعرض المصابون بداء السكري في ظل الإرتفاع الشديد لدرجات الحرارة لبعض المضاعفات كالصعوبة في التنفس، الإغماء والجفاف.وأوضحت الطبيبة العامة في مصلحة داء السكري بمستشفى مصطفى باشا، فيروز حليمي أن "درجات الحرارة العالية تؤثر بشدة على المصابين بالسكري. حيث يتعرض المريض للتعرق والتبول بكثرة وذلك ما يسبب الجفاف ويرفع من نسبة السكر في الدم. مشيرة إلى أنه في هذه الحالة يحتاج المريض إلى الاستشفاء".وينصح خبراء الصحة مرضى السكري بشرب كميات كبيرة من الماء تصل إلى 3 لترات يوميا. وعدم الخروج في أوقات الذروة من العاشرة صباحا إلى الرابعة مساءا. وفي حالة الخروج يجب استعمال وسائل الوقاية من أشعة الشمس.والسكري بحسب الصحة العالمية مرض مزمن يحدث في الحالات الآتية:• عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية.• عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه.• هناك سكري الحمل وهو فرط الجلوكوز في الدم، بحيث تزيد قيم جلوكوز الدم عن المستوى، الطبيعي ولكنها لا تصل إلى المستوى اللازم لتشخيص داء السكري، ويحدث هذا النمط أثناء الحمل.أما الإنسولين فهو هرمون يضبط مستوى الجلوكوز في الدم، ويُعد ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، من النتائج الشائعة الدالة على خلل في ضبط مستوى السكر في الدم، ويؤدي مع مرور الوقت إلى الإضرار بالعديد من أجهزة الجسم.الشعور بالعطش الشديد.زيادة الحاجة إلى التبول على المعتاد.عدم وضوح الرؤية وأحيانا الفقدان التام للبصر.الشعور بالتعب.فقدان الوزن عن غير قصد.إلحاق الضرر بالأوعية الدموية في القلب والعينين والكلى وفي الأعصاب.النوبات القلبية والسكتة الدماغية والفشل الكلوي وتلف الأعصاب وضعف تدفق الدم.