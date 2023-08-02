اعراض وعلامات تشير إلى الإصابة بمرض الزهايمر

إليكم عشر علامات تشير إلى الإصابة بمرض الزهايمر:1. فقدان الذاكرة الذي يعيق الحياة اليومية :أحد أكثر أعراض مرض ألزهايمر شيوعا هو فقدان المريض القدرة على تذكر الأحداث القريبة. أما الأعراض الأخرى فتتضمن نسيان أحداث ومواعيد مهمة؛ إعادة نفس السؤال مرارا وتكرارا رغم حصوله على الإجابة؛ اعتماد المريض على وسائل مساعدة للتذكر( مثل المذكرات الورقية أو الإلكترونية)؛ أو اعتماد المريض على أفراد أسرته في أداء أعمال كان يعتمد على نفسه في أدائها.ما هو الطبيعي؟ نسيان الأسماء أو المواعيد المهمة أحياناُ، ولكن تذكرها بعد حين.2. صعوبات وتحديات في التخطيط وحل المشاكل:قد يعاني بعض الأشخاص من تغيرات في قدرتهم على تخطيط وتسيير أمور حياتهم اليومية أو التعامل مع الحسابات والأرقام. وربما يعانون من مشاكل في تنفيذ وصفات بسيطة معتادة أو موازنة حساباتهم. كما أنهم قد يجدون صعوبة في التركيز ويأخذون وقتا أطول بكثير في تنفيذ مهام اعتادوا تنفيذها من قبل.ما هو الطبيعي؟ عمل أخطاء بين الفينة والأخرى في موازنة الحسابات ؟3. صعوبة إتمام مهام مألوفة في البيت، أو العمل، أو أوقات الهوايات:غالبا ما يجد الأشخاص المصابين بألزهايمر صعوبة في إنهاء متطلباتهم اليومية. فقد يجد المرضى صعوبات في قيادة السيارة إلى أماكن مألوفة لديهم، أو موازنة دفتر حساباتهم ومعاملاتهم المالية في العمل، أو تذكر قواعد لعبتهم الرياضية المفضلةما هو الطبيعي؟ طلب المساعدة في بعض الأحيان حول كيفية تشغيل فرن المايكروويف أو في تسجيل فيلم تلفزيوني4. تشوش ذهني في الزمان أو المكان:قد يفقد مرضى ألزهايمر القدرة على تحديد التواريخ، والفصول، ومرور الوقت. وقد يجدون صعوبة في استيعاب حدث ما إذا لم يكن قد حدث للتو. وفي بعض الأحيان قد ينسوا تماما أين هم وكيف وصلوا إلى المكانما هو الطبيعي؟ ارتباك واختلاط في تحديد اليوم من الأسبوع، ولكن يسترجع الشخص اسم اليوم في وقت لاحق فوري5. صعوبة في تفسير الصور البصرية وتحديد المسافات :قد تشكل معاناة بعض الأشخاص من مشاكل النظر علامة على إصابتهم بمرض ألزهايمر. فقد يجد هؤلاء الأشخاص صعوبات في القراءة، والحكم على المسافات من حيث البعد والقرب، وتمييز الألوان أو انعكاساتها. أما في مجال استقبال الصور البصرية واستيعابها، فقد يمر الشخص المصاب بمرآة ويعتقد خاطئا إن هناك شخص آخر في الغرفة. وعلى الغالب لا يستطيع الشخص تمييز نفسه في المرآةما هو الطبيعي؟ تغيرات في القدرات البصرية للعين بسبب إعتام عدسة العين :الماء الأبيض6. مشاكل جديدة في اختيار الكلمات المناسبة في الحوار و الكتابة:قد يجد الأشخاص المصابون بألزهايمر صعوبات في المتابعة أو المشاركة في حوار أو نقاش قائم. فقد يتوقف مريض ألزهايمر عن الكلام فجأة في وسط المحادثة، ومن ثم لا يقدر على مواصلة الحديث، أو يكرر نفس الجمل المرة تلو الأخرى. وقد يتلعثم في إيجاد الكلمات المناسبة، أو يسمي الأشياء بغير مسمياتها (أي يطلق على “الساعة” اسم منبّه يد)ما هو الطبيعي؟ صعوبة في إيجاد الكلمات المناسبة في بعض الأحيان7. وضع الأشياء في غير أمكانها المفروضة وفقدان القدرة على اقتفاء أثر الأشياءقد يضع مريض ألزهايمر الأشياء في غير مكانها المعتاد، ومن ثم يفقد أغراضه ولا يستطيع استرجاع خطوات العثور عليها. وفي بعض الأحيان يتهم المريض الآخرين بسرقة أغراضه. وقد يتكرر هذا السلوك بمرور الوقت.ما هو الطبيعي؟ وضع الأشياء في غير مكانها المعتاد وبالتالي فقدانها لبعض الوقت، مثل النظارات أو جهاز التحكم8. انعدام سدادة الرأي:يعاني مرضى ألزهايمر من تغيرات في أحكامهم أو صنع قراراتهم. فعلى سبيل المثال، قد يتخذون قرارات سيئة أو أحكاما خاطئة فيما يختص بمعاملاتهم المالية وينفقون أموالاً طائلة على التسوق التلفزيوني. كما أنهم قد لا يلقون بالاّ لنظافتهم وهندامهم الشخصيما هو الطبيعي؟ اتخاذ قرار سيء في إحدى المرات9. العزلة الاجتماعية :قد يبدأ المرضى الذين يعانون من أعراض مرض ألزهايمر بالانعزال ، والامتناع عن ممارسة الهوايات المحببة إليهم، أو نشاطاتهم الاجتماعية المعتادة مثل زيارة العائلة والأصدقاء أو المشاركة في مشاريع ترفيهية أو رياضية في محيط العمل أو الأسرة. كما أنهم قد يجدون صعوبة في متابعة رياضتهم المفضلة، أو تشجيع فريقهم، أو حتى تذكر قواعد إتمام هوايتهم المفضلة. وربما يكون الانطواء خيارهم لإدراكهم للتغيرات التي طرأت على نمط حياتهم وصعوبة التأقلم معهاما هو الطبيعي؟ الشعور بالضجر والملل من العمل وبعض الالتزامات العائلية والاجتماعية10. تغيرات مزاجية و شخصية:قد يصبح مريض ألزهايمر مشوشا، ومرتبكا، ومتشككا، ومحبطا، ومكتئبا، وخائفا ومتوجسا. كما يمكن أن يحنقوا بسهولة في المنزل أو العمل أو في أماكن خارج نطاق بيئتهم الآمنة المعتادةما هو الطبيعي؟ التحسس عند كسر الروتين المعتادفي حال ظهور أحد هذه الأعراض لديك أو لدى أحد المقربين منك استشر طبيباً على الفور.