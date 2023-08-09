"الصداع الجنسي" يدق جرس الإنذار.. متى يصبح "مؤشرا خطرا"؟

ويعرف هذا النوع غير الشائع كثيرا، بأنه الصداع الذي يحدث أثناء ممارسة الجنس أو قبلها أو بعدها، وفقا لما ذكرت أخصائية الطب العام، الدكتورة نسرين حماد.وبحسب الطبيبة، فإن "الأعراض قد تظهر بشكل مفاجئ، وتكون غالبًا شديدة"، لافتة إلى أن هناك نوعين رئيسيين من الصداع الجنسي، هما: "الصداع الجنسي الأولي، والذي يكون له بداية مفاجئة وتشخيصه صعب، حيث يتميز بألم حاد يبدأ في الرأس وقد يمتد إلى العنق وصولا إلى فروة الرأس".وتضيف: "أما النوع الثاني فيدعى (الصداع الجنسي الثانوي)، وهو ناجم عن أمراض أو جراء أوضاع صحية أخرى، مثل فرط ضغط الدم أو ضعف الأوعية الدموية أو التهاب الجيوب الأنفية، فيكون الألم نتيجة انفجار أحد الأوعية الدموية في الدماغ".ولدى سؤالها عن الأعراض التي تصاحب الصداع، تجيب: " هناك العديد من الأعراض، لكن أبرزها حدوث ألم شديد في الرأس قبل أو أثناء أو بعد الجماع، أو ضغط أو شعور بالثقل في الرأس، بالإضافة إلى حدوث زيادة في معدل ضربات القلب، وقد يصاب المريض بغثيان أو تقيؤ، وصعوبة في الرؤية أو التركيز".ونبهت الطبيبة إلى أن "مخاطر الصداع الجنسي ترتفع بين الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أو الصداع العنقودي أو الصداع التوتري"، موضحة أنه لا يمكن تحديد السبب الدقيق للصداع الجنسي في جميع الحالات.وبحسب موقع "مايو كلينك" الطبي، فإن الصداع الجنسي قد يكون مؤشرا للإصابة بأمراض بعضها قد يكون خطيرا، مثل احتمال حدوث نزيف في المخ، أو الإصابة بسكتة دماغية، أونزيف السائل الشوكي، وتمدد الأوعية الدموية، بالإضافة إلى أنواع عدة من الالتهابات.وللوقاية من الصداع الجنسي، تنصح حماد بـ"ضرورة اتباع بعض الإجراءات البسيطة"، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الرجال هم أكثر عرضة للإصابة به من النساء.وشددت أيضا على "ضرورة تجنب الجهد البدني والنفسي الزائد عن الحد"، موضحة أن "التوتر أو الجهد الجسدي من مسببات الصداع الجنسي، وبالتالي ينبغي الاسترخاء قدر الإمكان قبل وأثناء الجماع".