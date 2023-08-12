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ست ساعات بـ35 درجة.. الحد الأقصى للحرارة التي يتحملها جسم الإنسان

علم وعالم

2023-08-12 | 08:15
ست ساعات بـ35 درجة.. الحد الأقصى للحرارة التي يتحملها جسم الإنسان
المصدر:
روسيا اليوم
153 مشاهدة

حدد علماء أقصى مزيج من الحرارة والرطوبة يمكن أن يتحملها جسم الإنسان.

سيموت الشاب السليم بعد أن يتحمل ست ساعات من دفء 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت) عندما يقترن بنسبة رطوبة بنسبة 100%، لكن الأبحاث الجديدة تظهر أن العتبة يمكن أن تكون أقل بكثير.

في هذه المرحلة، لم يعد العرق - الأداة الرئيسية للجسم لخفض درجة حرارته الأساسية - يتبخر من الجلد، ما يؤدي في النهاية إلى ضربة الشمس وفشل الأعضاء والموت.

وقال كولين ريموند من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، إن هذا الحد الحرج، الذي يحدث عند 35 درجة، تم اختراقه حوالي اثنتي عشرة مرة، معظمها في جنوب آسيا والخليج.

وقال ريموند، الذي قاد دراسة رئيسية حول هذا الموضوع، إن أيا من هذه الحالات لم تستمر أكثر من ساعتين، ما يعني أنه لم تكن هناك أي "أحداث وفيات جماعية" مرتبطة بهذا الحد من بقاء الإنسان.

ويقول الخبراء إن الحرارة الشديدة لا يجب أن تكون في أي مكان بالقرب من هذا المستوى لقتل الناس، وكل شخص لديه عتبة مختلفة حسب العمر والصحة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

وتوقع بحث ريموند أن درجات الحرارة الرطبة سوف "تتجاوز بانتظام" 35 درجة مئوية في عدة نقاط حول العالم في العقود القادمة إذا ارتفعت درجة حرارة العالم 2.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وعلى الرغم من حسابها في الغالب باستخدام قراءات الحرارة والرطوبة، تم قياس درجة الحرارة في الأصل عن طريق وضع قطعة قماش مبللة فوق مقياس حرارة وتعريضها للهواء.

وقام باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة بقياس درجات الحرارة الأساسية للشباب الأصحاء داخل غرفة حارة.

ووجدوا أن المشاركين وصلوا إلى "الحد البيئي الحرج" - عندما لا تتمكن أجسامهم من إيقاف درجة حرارة الجسم الأساسية من الاستمرار في الارتفاع - عند درجة حرارة 30.6 درجة مئوية، وهي أقل بكثير من 35 درجة مئوية المفترض سابقا.

ويعد الأشخاص الذين يضطرون إلى العمل في الخارج في درجات حرارة مرتفعة، أكثر عرضة للخطر. وما إذا كان الناس يستطيعون تبريد أجسادهم من حين لآخر - على سبيل المثال في الأماكن المكيفة - هو أيضا عامل رئيسي.
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