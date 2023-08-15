بعد 20 عاماً من التجارب.. الغارديان: الذباب الميت يمكن تحويله إلى بلاستيك!

وتقول الباحثة الرئيسية، كارين وولي، من جامعة تكساس A&M: "يعمل فريقي منذ 20 عاماً على تطوير طرق لتحويل المنتجات الطبيعية- مثل الجلوكوز المستخرج من قصب السكر أو الأشجار- إلى بوليمرات قابلة للتحلل والهضم ولا تستمر في البيئة". واستدركت: "لكن هذه المنتجات الطبيعية تأتي من موارد تستخدم أيضاً في الغذاء والوقود والبناء والنقل".وأشارت باحثة أخرى في جامعة تكساس إلى إمكانية استخدام النفايات المتبقية من تربية ذباب الجندي الأسود. إذ تحتوي يرقات الذباب على بروتينات ومركبات مغذية أخرى، ولذا من ضمن أغراض تربية هذا الذباب تغذية الحيوانات، وتفتيت النفايات أيضاً. لكن الذباب المكتمل أقل فائدة ويجري التخلص منه بعد دورة حياته القصيرة. ويحاول فريق وولي استغلال هذا الذباب الميت لصنع مواد مفيدة.ووجد الباحثون أن الكيتين، وهو بوليمر من السكر، مكون رئيسي في هذا الذباب ويقوي القشرة أو الهيكل الخارجي للحشرات والقشريات. وتستخدم قشور الجمبري وسرطان البحر بالفعل في استخلاص مادة الكيتين. وقال الباحثون إن مسحوق الكيتين المستخرج من الذباب يبدو أنقى من مسحوق القشريات، كما أن استخراج مادة الكيتين من الذباب لن تكون له المخاوف نفسها المرتبطة بالحساسية من المأكولات البحرية.ومن منتجات الذباب، تمكن الفريق من ابتكار هيدروجيل يمكنه امتصاص الماء بأكثر من وزنه 47 مرة في دقيقة واحدة فقط. وهذا المنتج يمكن استخدامه في تربة الأراضي الزراعية للاحتفاظ بمياه الفيضان ثم إطلاق المياه تدريجياً أثناء فترات الجفاف.وقالت وولي: "هنا في تكساس، نحن دائماً في حالة فيضان أو جفاف، ولذلك كنت أفكر في طريقة لصنع هيدروجيل فائق الامتصاص يحل هذه المشكلة".يأمل العلماء أن يتمكنوا قريباً من إنتاج مواد بلاستيكية حيوية مثل البولي كربونات أو البولي يوريثان، التي تُصنع عادة من البتروكيماويات، من الذباب. وهذه المواد البلاستيكية لن تفاقم مشكلة التلوث البلاستيكي.وقالت وولي: "هدفنا الأكبر أن تتغذى الحشرات على فضلات البلاستيك، ثم نجمعها ونجمع مكوناتها مرة أخرى لصنع بلاستيك جديد. وبذلك لن تكون الحشرات المصدر فقط، بل ستتغذى أيضاً على نفايات المواد البلاستيكية".