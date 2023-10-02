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دراسة تكشف عن جزء حيوي من الجسم يستمر بالعيش لسنوات بعد الوفاة

علم وعالم

2023-10-02 | 03:06
دراسة تكشف عن جزء حيوي من الجسم يستمر بالعيش لسنوات بعد الوفاة
1,275 مشاهدة


السومرية نيوز – علم وعالم

يحتوي كل جسم بشري على مجتمع معقد من تريليونات الكائنات الحية الدقيقة التي تعتبر مهمة لصحتك أثناء حياتك.

وتساعد هذه المتكافلات الميكروبية على هضم الطعام، وإنتاج الفيتامينات الأساسية، والحماية من العدوى، وتخدم العديد من الوظائف الحيوية الأخرى.

وفي المقابل، فإن الميكروبات، التي تتركز في الغالب في أمعائك، تعيش في بيئة دافئة ومستقرة نسبيا مع إمدادات ثابتة من الطعام.

ما يحدث لهؤلاء الحلفاء التكافلية بعد وفاتك؟

في الدراسة المنشورة مؤخرًا، تشارك فريقي البحث الأدلة التي تشير إلى أن الميكروبات الموجودة في جسمك لا تستمر في العيش بعد وفاتك فحسب، بل إنها تلعب في الواقع دورا مهما في إعادة تدوير جسمك حتى تزدهر حياة جديدة.

عندما يموت الانسان، يتوقف القلب عن توزيع الدم الذي يحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وتبدأ الخلايا المحرومة من الأكسجين بهضم نفسها في عملية تسمى التحلل الذاتي.

تبدأ الإنزيمات في تلك الخلايا - التي تهضم عادة الكربوهيدرات والبروتينات والدهون للحصول على الطاقة أو النمو.

وتنتشر بكتيريا الأمعاء، وخاصة فئة من الميكروبات تسمى كلوستريديا، عبر أعضائك وتهضمك من الداخل إلى الخارج في عملية تسمى التعفن.

ودون الأكسجين داخل الجسم، تعتمد البكتيريا اللاهوائية على عمليات إنتاج الطاقة التي لا تتطلب الأكسجين، مثل التخمير. هذه تخلق توقيع الغازات ذات الرائحة المميزة للتحلل.

الغزو الميكروبي

إذا كان الشخص مدفونا في الأرض، فسيتم دفع الميكروبات الخاصة بك إلى التربة من سوائل التحلل أثناء تحلل جسمك. إنهم يدخلون بيئة جديدة تماما ويواجهون مجتمعا ميكروبيا جديدا تماما في التربة.

ويحدث الاختلاط أو الاندماج بين مجتمعين ميكروبيين متميزين بشكل متكرر في الطبيعة. ويحدث التحام عندما تنمو جذور نباتين معا، أو عندما يتم تفريغ مياه الصرف الصحي في النهر.

وتتكيف الميكروبات الخاصة بك مع البيئة المستقرة والدافئة داخل جسمك حيث تتلقى إمدادات ثابتة من الطعام.

وتستضيف التربة بالفعل مجتمعا ميكروبيا متنوعا بشكل استثنائي ومليئا بالمحللات التي تتكيف جيدا مع تلك البيئة ومن المفترض أن تتفوق على أي قادمين جدد.

من السهل أن تفترض أن الميكروبات الموجودة لديك سوف تموت بمجرد خروجها من جسمك. ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات السابقة أن بصمات الحمض النووي للميكروبات المرتبطة بالمضيف يمكن اكتشافها في التربة أسفل الجثة المتحللة، وعلى سطح التربة وفي القبور لمدة أشهر أو سنوات بعد تحلل الأنسجة الرخوة للجسم.

وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كانت هذه الميكروبات لا تزال على قيد الحياة ونشطة أم أنها مجرد في حالة سبات في انتظار المضيف التالي.

وتشير أحدث الدراسات إلى أن الميكروبات الموجودة لديك لا تعيش في التربة فحسب، بل تتعاون أيضًا مع ميكروبات التربة المحلية للمساعدة في تحلل جسمك.

يمكن لحيوان واحد ميت أن يدعم شبكة غذائية كاملة من الميكروبات وحيوانات التربة والمفصليات التي تكسب عيشها من الجثث. تساعد الحشرات والحيوانات على إعادة توزيع العناصر الغذائية في النظام البيئي.

وتقوم الميكروبات المحللة بتحويل التجمعات المركزة من الجزيئات العضوية الغنية بالمغذيات من أجسامنا إلى أشكال أصغر وأكثر توفرا حيويا يمكن للكائنات الحية الأخرى استخدامها لدعم حياة جديدة.

من غير المألوف رؤية الحياة النباتية تزدهر بالقرب من حيوان متحلل، وهو دليل واضح على أن العناصر الغذائية الموجودة في الأجسام يتم إعادة تدويرها مرة أخرى إلى النظام البيئي.

وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية فإن الميكروبات الخاصة بنا تلعب دورا مهما في هذه الدورة هو إحدى الطرق المجهرية التي نعيش بها بعد الموت.
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