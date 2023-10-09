Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إيران تؤكد: واشنطن لم يعد باستطاعتها إنقاذ إسرائيل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الجلوس لساعاتٍ يومياً.. خطر مميت يداهم صحتك

علم وعالم

2023-10-09 | 07:17
الجلوس لساعاتٍ يومياً.. خطر مميت يداهم صحتك
المصدر:
سكاي نيوز
760 مشاهدة

حذر باحثون أميركيون من أن الجلوس لمدة 10 ساعات يوميا، سواء كان ذلك في العمل أو مشاهدة التلفزيون، يزيد "بسرعة" من خطر الإصابة بالخرف.

وقال الباحثون إن أولئك الذين يجلسون لمدة 10 ساعات في اليوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 8 بالمئة للإصابة بالخرف من أولئك الذين جلسوا لمدة تسع ساعات في اليوم.
وكان أولئك الذين يجلسون لمدة 12 ساعة يوميا أكثر عرضة بنسبة 63 بالمئة للإصابة بهذه الحالة.
وتقول مؤسسة القلب البريطانية إن البالغين من هم في سن العمل يقضون في المتوسط 9.5 ساعة يوميا في الجلوس.
ويزداد الوقت إلى عشر ساعات يوميا أو أكثر بين سن 65 و 74 عاما، و 11 ساعة لمن هم فوق 75 عاما.
وقال أخصائي العلاج الطبيعي نيل ميد: الجلوس لفترة طويلة هو عامل رئيسي في آلام أسفل الظهر، الجلوس يمكن أن يؤدي إلى عواقب مميتة".
ووجدت دراسة أجرتها جامعة غلاسكو أن 30 دقيقة من التمارين الرياضية يوميا لم تكن كافية لتعويض المخاطر الصحية للجلوس لساعات.
إذن ما الذي يمكنك فعله لمساعدة نفسك؟
تشمل طرق تقليل عدد ساعات الجلوس يوميا الوقوف، وصعود الدرج، والتجول في المكتب عند تلقي مكالمة هاتفية، والخروج للتنزه في استراحة الغداء.
مخاطر مرتبطة بالجلوس لفترات طويلة:
السرطان
• أظهرت الأبحاث أن الحد من الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان، بما في ذلك سرطانات الرئة والرحم والأمعاء.
تهديد صحة القلب
• لقد وجدت دراسات مختلفة أن الجلوس لفترات طويلة يضر بالقلب.
• ووجد باحثون أستراليون أن كل ساعة نقضيها جالسين في مشاهدة التلفاز تزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 18 بالمئة.
السكري
• وجدت نفس المراجعة الجامعية أن الأشخاص الأكثر خمول لديهم خطر مضاعف للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
الصحة النفسية
• تم ربط أعراض الاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة مع قلة النشاط، والذي قد يشمل الجلوس طوال اليوم.


 >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
مشاكل انقطاع الانترنت في العراق - الحلقة ١٢٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-09
Play
مشاكل انقطاع الانترنت في العراق - الحلقة ١٢٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
المعامل في بغداد - الحلقة ١١٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-09
Play
المعامل في بغداد - الحلقة ١١٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-09
عشرين
Play
عشرين
فلسطين بالمنظور العراقي..سيف مستل وجمهورعلى التل! - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-08
Play
فلسطين بالمنظور العراقي..سيف مستل وجمهورعلى التل! - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-08
خط أحمر
Play
خط أحمر
زوج يقتل زوجته بسبب لعبة لودو - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-08
Play
زوج يقتل زوجته بسبب لعبة لودو - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-08
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
النفس تستريح عندما تسلم أمرها إلى الله - الحلقة ٣٥
14:00 | 2023-10-08
Play
النفس تستريح عندما تسلم أمرها إلى الله - الحلقة ٣٥
14:00 | 2023-10-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-08
Play
نشرة ٨ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-08
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٧ الى ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-07
Play
من ٧ الى ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-07
Biotic
Play
Biotic
احذروا تناول سمك البلطي شبيه الشانك - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-10-06
Play
احذروا تناول سمك البلطي شبيه الشانك - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-10-06
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
تصريح شريف منير- الحلقة ٥
14:30 | 2023-10-06
Play
تصريح شريف منير- الحلقة ٥
14:30 | 2023-10-06
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
أجمل موديلات الفساتين ونصائح مهمة عن المكياج - الحلقة ١٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-06
Play
أجمل موديلات الفساتين ونصائح مهمة عن المكياج - الحلقة ١٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-06
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
مشاكل انقطاع الانترنت في العراق - الحلقة ١٢٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-09
Play
مشاكل انقطاع الانترنت في العراق - الحلقة ١٢٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
المعامل في بغداد - الحلقة ١١٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-09
Play
المعامل في بغداد - الحلقة ١١٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-09
عشرين
Play
عشرين
فلسطين بالمنظور العراقي..سيف مستل وجمهورعلى التل! - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-08
Play
فلسطين بالمنظور العراقي..سيف مستل وجمهورعلى التل! - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-08
خط أحمر
Play
خط أحمر
زوج يقتل زوجته بسبب لعبة لودو - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-08
Play
زوج يقتل زوجته بسبب لعبة لودو - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-08
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
النفس تستريح عندما تسلم أمرها إلى الله - الحلقة ٣٥
14:00 | 2023-10-08
Play
النفس تستريح عندما تسلم أمرها إلى الله - الحلقة ٣٥
14:00 | 2023-10-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-08
Play
نشرة ٨ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-08
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٧ الى ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-07
Play
من ٧ الى ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-07
Biotic
Play
Biotic
احذروا تناول سمك البلطي شبيه الشانك - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-10-06
Play
احذروا تناول سمك البلطي شبيه الشانك - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-10-06
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
تصريح شريف منير- الحلقة ٥
14:30 | 2023-10-06
Play
تصريح شريف منير- الحلقة ٥
14:30 | 2023-10-06
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
أجمل موديلات الفساتين ونصائح مهمة عن المكياج - الحلقة ١٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-06
Play
أجمل موديلات الفساتين ونصائح مهمة عن المكياج - الحلقة ١٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-06
اكيد
اكيد
لا شأن لي
لا شأن لي
سأكون داعماً عن بعد
سأكون داعماً عن بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.