بينها العربية.. تعرف على أصعب 10 لغات في العالم



السومرية نيوز – علم وعالم



يبلغ عدد اللغات الموجودة في العالم ما يقرب من 7 آلاف لغة، إلا أن زيادة السفر والتجارة والعلاقات بين دول العالم زادت أيضا بشكل متناسب من الحاجة إلى تعلم اللغات الأجنبية. ويمكن أن يشمل ذلك أيضا أصعب اللغات في العالم.





وظيفة اللغة

الغرض الوحيد من تطوير اللغات هو التواصل البشري. أساس أي لغة هو المفردات والقواعد.



ويختلف مدى تعقيد هذين العاملين في جميع اللغات، كما يمكن أن يكون أسلوب التواصل في هذه اللغات من خلال التحدث والكتابة والإيماءات.



وإليكم قائمة أصعب 10 لغات في العالم:



الماندرين وإذا كنت تعتقد أن اللغة الإنجليزية هي واحدة من أصعب اللغات في العالم، فعليك إعادة النظر في ذلك، نظرًا لأن اللغة الإنجليزية مشتقة من العديد من اللغات الأصلية القديمة، فمن الأسهل تعلمها مقارنة بأصعب اللغات في التعلم. ومع ذلك، يمكن ملاحظة أن جميع اللغات السائدة أصبحت أبسط بمرور الوقت لتسهيل الفهم والتواصل.الغرض الوحيد من تطوير اللغات هو التواصل البشري. أساس أي لغة هو المفردات والقواعد.ويختلف مدى تعقيد هذين العاملين في جميع اللغات، كما يمكن أن يكون أسلوب التواصل في هذه اللغات من خلال التحدث والكتابة والإيماءات.وإليكم قائمة أصعب 10 لغات في العالم:

مع وجود أكثر من 1.2 مليار متحدث في العالم بهذه اللغة (عدد سكان الصين)، تعد لغة الماندرين هي اللغة الأكثر انتشارًا.

ويطلق الصينيون أيضا على لغة الماندرين بوتونغهوا (اللغة المشتركة) وغويو (اللغة الوطنية).



كما يتحدث سكان شمال وجنوب غربي الصين بشكل رئيسي هذه اللغة الصينية المبسطة وهي اللغة الرسمية للصين. إلا أن تعقيداتها يجعلها واحدة من أصعب اللغات في العالم.



تاريخها

ظهرت لغة الماندرين إلى الوجود واستخدمت فقط في القرن العشرين، على الرغم من أن الصين كانت موجودة منذ قرون عبر تاريخ العالم.



ففي عام 1911، تأسست جمهورية الصين، وفي عام 1912، بدأ البحث عن "أمة واحدة، لغة واحدة".



وبعد سنوات من البحث الدقيق، تم تطوير لغة الماندرين وإعلانها اللغة الوطنية لجمهورية الصين في عام 1932. ومنذ ذلك الوقت أصبحت اللغة الوطنية والرسمية للصين.



لماذا تعتبر أصعب لغة في العالم؟

على الرغم من أن قواعد اللغة بسيطة، إلا أن حقيقة أن لغة الماندرين مختلفة تماما عن اللغات الشائعة مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، تجعل تعلمها صعبا للغاية.



العامل الأكثر أهمية للنطق بشكل صحيح هو النغمات الأربعة المختلفة في اللغة، حيث تشير النغمات بشكل أساسي إلى نطق الكلمات. وهذا الاختلاف في اللهجة يعطي لكل كلمة أربعة معاني مختلفة.



بالإضافة إلى ذلك، لغة الماندرين هي لغة إيديوغرافية. وهذا يعني أن نصف الماندرين يتكون من رموز صينية، على عكس الحروف الهجائية والكلمات كما هو الحال في اللغة الإنجليزية.



قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتعلم وفهم آلاف الرموز حتى تتمكن من القراءة والكتابة بلغة الماندرين.



وهذه الأسباب تضع لغة الماندرين على رأس قائمة أصعب اللغات في العالم.



العربية



مع أكثر من 300 مليون متحدث، يتم التحدث باللغة العربية بشكل رئيسي في شبه الجزيرة العربية وأجزاء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أنها اللغة الرسمية لـ 22 دولة في هذه المناطق وكذلك اللغة الرسمية السادسة في الأمم المتحدة.



أول ما يتبادر إلى ذهن المرء عند التفكير في اللغة العربية هو أنها لغة الكتاب الإسلامي المقدس، القرآن. ومن ثم فهي تحظى بأهمية قصوى في دين الإسلام.



وعلى الرغم من أنها واحدة من أصعب اللغات في العالم، إلا أن تعلم اللغة العربية يمكن أن يكون مجزيًا للغاية سواء من حيث النمو الشخصي أو المهني في العالم.

تاريخها



تعتبر اللغة العربية عضوًا مهمًا في عائلة اللغات السامية، وقد نشأت لأول مرة في شبه الجزيرة العربية.



تعود أصول اللغة واستخدامها إلى القرن الثامن قبل الميلاد. ولذلك يجعلها من أقدم اللغات في العالم بالإضافة إلى واحدة من أصعب اللغات في العالم.



تُترجم كلمة "عربي" إلى "بدوي". وهذا يسلط الضوء على أن أول من تحدث بها هو القبائل البدوية في شمال غرب شبه الجزيرة العربية. ومع ذلك، فقد خضعت اللغة للكثير من الصقل والتلميع على مر السنين.

أسباب صعوبتها



السبب الرئيسي وراء اعتبار اللغة العربية واحدة من أصعب اللغات التي يمكن تعلمها من قبل الكثيرين هو عدم وجود أي تشابه عند مقارنتها باللغات الأوروبية الأخرى الشائعة.



فهناك عوامل مختلفة تضيف تعقيدات لها، مثل:



-الأهم والأكثر وضوحًا هو أن اللغة تكتب من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، وهذا هو العكس تماما للغة الإنجليزية وكذلك معظم اللغات.



-ترتيب (الفعل-الفاعل-المفعول به) المستخدم في قواعد اللغة العربية مربكا للغاية.



-تحتوي على أصوات مختلفة خاصة باللغة العربية والتي قد تكون صعبة على الناطقين بغيرها.



-من بين جميع العقبات التي تواجه تعلم اللغة العربية، أهمها هو قلة الصبر حيث قد يستغرق الأمر سنة ونصف للوصول إلى الطلاقة في اللغة.



اليابانية

اللغة اليابانية، التي يتحدث بها أكثر من 125 مليون شخص، هي اللغة الرسمية الوحيدة في اليابان، ومع ذلك، لا يتم التحدث بها فقط في اليابان.

اللغة اليابانية هي لغة "معزولة"، أي أن اللغة لا علاقة لها بأي لغة أخرى في العالم.



على غرار طبيعة الشعب الياباني، تعتبر اللغة اليابانية أيضا مهذبة.



على الرغم من كونها واحدة من أصعب اللغات في العالم، إلا أن المزيد من الناس يختارون تعلمها بسبب الإعجاب المتزايد باليابان، من خلال وسائل الإعلام والرسوم المتحركة.



تاريخها

يعود تاريخ اليابان إلى أكثر من 2000 عام. وعلى الرغم من ذلك، لا يُعرف سوى القليل جدًا عن أصل اللغة اليابانية في كتب التاريخ الياباني.

يعود الدليل الأول إلى القرن الثامن، وفي هذا الدليل، يمكن ملاحظة أن اللغة اليابانية ليست مشابهة للصينية.



خلال القرن الثامن عشر، تم تطوير نوعين من النصوص اليابانية وهما هيراغانا وكاتاكانا. وفي الوقت الحاضر، يعد أسلوب الكتابة كانجي وهيراغانا وكاتاكانا هي المستخدمة في اليابان الحديثة.

أسباب صعوبتها

يعتبر معظم المتحدثين باللغة الإنجليزية أن اللغة اليابانية هي إحدى أصعب اللغات في التعلم.



-هناك 3 نصوص يجب على كل واحد أن يتعلمها - هيراغانا، وكاتاكانا، وكانجي. في حين أن هيراغانا وكاتاكانا عبارة عن أبجديات صوتية يظل صوتها كما هو. ومع ذلك، فإن الكانجي مشتق من الرموز الصينية وهو أكثر تعقيدًا.



-قواعد اللغة اليابانية سهلة الفهم ونادرًا ما تشكل مشكلة في التعلم.



-يمارس اليابانيون مستويات مختلفة من الكلام اعتمادًا على المشهد الذي أمامهم. من المهم أن تحصل على فهم مناسب لذلك وأن تتعلم مستوى لغة "كييغو" للاستخدام الرسمي إلى جانب اللغة للاستخدام غير الرسمي.



المجرية

تختلف اللغة المجرية تمامًا عند مقارنتها بالدول الأوروبية المجاورة لها. حالاتها الـ 26 والعديد من القواعد المعقدة تجعلها واحدة من أصعب اللغات في العالم.



يطلق عليها المجريون أيضًا اسم "مايجار" وهي اللغة الرسمية.

يتحدث اللغة نحو 13 مليون شخص فقط في العالم.

تاريخها

المجرية هي لغة أورالية. كان المجريون من البدو الرحل وهاجروا من آسيا إلى أوروبا في القرن التاسع.



لقد تأثرت اللغة المجرية بشكل كبير وقليل بالعديد من اللغات حتى الآن.

في البداية، أثرت اللغات الإيرانية والتركية القديمة على اللغة وبمجرد وصولها إلى أوروبا، أثرت عليها أيضًا اللغات السلافية واللاتينية والإستونية والفنلندية والألمانية في العصور الوسطى. وبعد الحرب العالمية الثانية، تسببت العولمة في تعديل اللغة بشكل أكبر.



أسباب صعوبتها

حقيقة مثيرة للاهتمام حول اللغة هي أن أطول كلمة مجرية تتكون من 44 حرفا.

المجرية هي لغة تراصية، ما يعني أنه من الممكن إضافة العديد من المكونات النحوية إلى الكلمة، وهذا يمكن أن يزيد من طول الكلمة ويغير معنى الكلمة.

هذه القواعد يمكن أن تجعل اللغة معقدة للغاية وتجعلها من أصعب اللغات في التعلم:

-بالمقارنة مع حروف العلة الخمسة في اللغة الإنجليزية، تحتوي اللغة المجرية على 9 حروف متحركة و44 حرفا أبجديا.



-نطق الكلمات يعكس الكتابة. إنها لغة صوتية.



-يستخدم المجريون أيضًا كلمتين للون "الأحمر".



-تستخدم اللغة 17 حالة حسب عوامل مختلفة. هذه بمثابة حروف الجر.



-يتكون جوهر المفردات المجرية من الكلمات الأورالية. ومع ذلك، فقد استعارت أيضًا كلمات من اللغات التي تأثرت بها.



الكورية



يتم التحدث باللغة الكورية بشكل رئيسي في كل من كوريا الشمالية والجنوبية. وكلا البلدين لهما لهجات مختلفة للغة نفسها.

يتحدث بها أكثر من 75 مليون شخص حول العالم، وتُصنف على أنها واحدة من أصعب اللغات في العالم.

اللغة تحمل أوجه تشابه مع اللغتين الصينية واليابانية.



تاريخها

يُعتقد أن سكان شبه الجزيرة الكورية اجتمعوا معا لتكوين لغة واحدة للتواصل، ربما في القرن الـ 6 إلى القرن الـ 14 تقريبا.

ومع ذلك، فقد تطورت اللغة الكورية الحديثة في القرن الـ 15.



في البداية تم استخدام النص الصيني المسمى "هانجا" في كتابة اللغة الكورية. لكن هذا النص لا يمكن أن يمثل الأصوات المختلفة باللغة الكورية. ومن ثم، فقد طوروا أسلوبا في الكتابة يسمى "الهانغول" منذ نحو 100 عام.



أسباب صعوبتها

-لديها أسلوب "الهانغول" كنظام أبجدي لها.



-تتم كتابة الهانغول من اليسار إلى اليمين ولكن تتم قراءتها من الأعلى إلى الأسفل.



-المفردات غير شائعة.



-هي لغة صوتية ليست واضحة ولها طبقات عديدة، لذلك نطقها أمر صعب ويمكن أن يتطلب الكثير من العمل.



الفنلندية

يتم التحدث بالفنلندية بشكل رئيسي في دولتين – فنلندا والسويد.

بعض المناطق الأخرى التي يتحدث فيها الناس اللغة الفنلندية تشمل إستونيا والنرويج وروسيا. لكن في هذه الأماكن، السكان الأصليون هم الذين يتحدثون اللغة الفنلندية باعتبارها لغتهم الأم وليس للاستخدام المهني.



يتحدث نحو 6 ملايين شخص اللغة الفنلندية.



ولكن كونها واحدة من أصعب اللغات في العالم، فإن تعلمها ليس بالمهمة الأسهل.



تاريخها

لغة أورالية، نشأت من جبال الأورال عام 1500 قبل الميلاد.

لكن الحقيقة المثيرة للاهتمام هي أن الفنلنديين نشؤوا من أراضي ت

ركيا الحالية.



أسباب صعوبتها

-تتكون اللغة الفنلندية من 29 حرفا أبجديا.



-تتكون المفردات الفنلندية من 30% من الكلمات الفنلندية الجديدة و70% من الكلمات من اللغات البدائية الأورالية.



-استعارت اللغة الفنلندية العديد من الكلمات من لغات مختلفة مثل الإنجليزية واليونانية والسلافية والألمانية والفرنسية والعربية وغيرها الكثير.



-لا يوجد زمن المستقبل في اللغة الفنلندية.



-الفنلندية ليس لديها أسلوب كتابة خاص بها، وبدلا من ذلك، يستخدم الكتابة اللاتيني.



-الحالات الـ 15 للأسماء المستخدمة تزيد من تعقيداتها.



الباسك



الباسكية هي لغة أخرى معزولة مثل الكورية. ليس لديها أي تشابه مع اللغات الأخرى من حولها.

يتم كتابة لغة الباسك وتحدثها بشكل مختلف عن اللغات الأخرى وتستخدم في إسبانيا.

أقل من 7 مليون شخص يتحدثون هذه اللغة.

لديها 6 لهجات وهذا ما يجعل لغة الباسك صعبة التعلم والكتابة مقارنة باللغات الأخرى.



نافاجو

تعود أصولها إلى أمريكا الشمالية وهي واحدة من أصعب اللغات في التعلم.

يعد نطق هذه اللغة أمرا صعبا لأن الأصوات في لغة نافاجو غير موجودة باللغة الإنجليزية. لذلك لا يبدو الأمر سهلا.



الأيسلندية

اللغة الأيسلندية هي اللغة الرسمية في أيسلندا.

يتحدث بها 3.7 مليون مواطن أيسلندي.



تاريخها

بدأت رحلة اللغة الأيسلندية عندما انتقل أشخاص من النرويج إلى أيسلندا واستقروا فيها.

كانوا يتحدثون اللغة النرويجية القديمة، ومع مرور الوقت تم تطويرها ومن هنا جاءت اللغة الأيسلندية إلى الوجود.



أسباب صعوبتها

-هناك حقيقة مثيرة للاهتمام تميز اللغة الأيسلندية عن بقية اللغات وهي أنه لم يتم اعتماد أي كلمات جديدة من اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى. لدرجة اعتماد كلمة جديدة "tölva" بدلاً من كلمة "كمبيوتر".

وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل اللغة الأيسلندية واحدة من أصعب اللغات في التعلم ومنها:



-تتشابه الأيسلندية مع نظام الصوت الألماني.



-قد يستغرق النطق بعض الوقت للتعلم، بالإضافة إلى القواعد التي تزيد من صعوبتها.



-تحتوي المفردات الأيسلندية على عدد قليل جدًا من الكلمات المستعارة، وبالتالي فهي جديدة على أي شخص.



-بالإضافة إلى ذلك، هناك لجنة في أيسلندا مسؤولة عن اختراع كلمات جديدة. ولذلك، فإن المفردات تتزايد باستمرار. على سبيل المثال، هناك 50 كلمة لكلمة "ثلج" في اللغة الأيسلندية.



البولندية

مع أكثر من 40 مليون متحدث بولندي في جميع أنحاء العالم، فهي اللغة السلافية الثانية الأكثر انتشارًا بعد اللغة الروسية.

مقسمة إلى 4 لهجات وهي اللغة الرسمية في بولندا.



تاريخها

تعود جذور اللغة البولندية إلى عائلة اللغة السلافية.

أُعلنت اللغة البولندية اللغة الوطنية لبولندا بعد الحرب العالمية الأولى.

على الرغم من أن البولندية كانت اللغة الأساسية واللاتينية التي ظهرت مع دخول المسيحية، أصبحت الآن لغة قديمة، إلا أن الناس ما زالوا يكتبون البولندية بالحروف اللاتينية.



أسباب صعوبتها

يمكن أن يستغرق الأمر ما يقرب من 1100 ساعة من الدراسة لتعلم اللغة البولندية.



كيفية تعلم لغة جديدة



النجاح في تعلم لغة جديدة يعتمد على استخدام طريقة تناسب من يريد تعلمها، منها:



-وسائل مرئية تعتمد على رؤية مفردات اللغة وتكرارها وكتابتها بصورة متكررة.



-وسائل تعتمد على الاستماع لأصوات مسجلة للغة معينة أو قراءتها بصوت عالٍ ثم تكرارها.



-سماع الأغاني الناطقة بتلك اللغة ومتابعة الأنشطة الثقافية الخاصة بها.



-طرق التعلم في مجموعات لأنها تعتمد على التعليم التفاعلي الذي يمكن المتعلم من اكتساب مهارات الاستماع والمحادثة بصورة أفضل.



-وفي جميع الأحوال، فإن موهبة الشخص يمكن أن تجعل أي لغة في نظره هي أسهل لغة في العالم، حسبما يرى بعض الخبراء الذين يرفضون فكرة استخدام مصطلح أصعب لغة في العالم، ويبررون ذلك بأن الأطفال يتعلمون لغة البلد التي يولدون فيه خلال سنوات قليلة، أيا كان تصنيفها ضمن أصعب أو أسهل اللغات في العالم.