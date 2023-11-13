ما أسباب ألم الظهر لدى الرجل والمرأة؟

وفقا للدكتور أندريه كوندراخين أخصائي أمراض الباطنية، قد يشير ألم الظهر إلى أمراض الأعضاء الموجودة في الحوض.ويشير الطبيب إلى أنه إذا استمر ألم الظهر طوال اليوم (24 ساعة)، يجب استشارة الطبيب، الذي سيحيل المريض إلى المختبر لإجراء التحاليل اللازمة لتحديد سبب الألم.ويقول: "غالبا ما يشير ألم الظهر لدى النساء إلى أمراض في أعضاء الحوض والجهاز التناسلي. ولدى الرجال، يمكن أن يكون من أعراض مرض المثانة".ووفقا له، يمكن أن تسبب أمراض الكلى والمعدة والقلب ألم الظهر أيضا.ويقول: "قد يكون الألم غير معهود، مثلا، بسبب قرحة المعدة، أو التهاب المرارة أو التهاب البنكرياس. وهذه الأمراض تسبب أحيانا ألما في الظهر لا يطاق، حتى أن البعض يفقدون الوعي بسببه".