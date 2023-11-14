منصة ترامب للتواصل الاجتماعي تخسر 73 مليون دولار منذ إطلاقها

وكان ترامب قد أعلن عن إطلاق تطبيقه للتواصل الاجتماعي في أكتوبر 2021 قائلا إنه "سيواجه شركات التكنولوجيا الكبرى" مثل X (تويتر سابقا) و"فيسبوك" بعد حظر حساباته في السابق.في عام 2022، سجلت شركة Truth Social خسارة وصلت إلى 50 مليون دولار مع صافي مبيعات بلغ 1.4 مليون دولار فقط. وخسرت 23 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام وبلغ صافي مبيعاتها 2.3 مليون دولار.ووفقا للإفصاح، أشارت شركة محاسبة مستقلة تابعة لشركة Trump Media and Technology group إلى أن الوضع المالي يثير شكوكا كبيرة حول قدرتها على الاستمرار كمنشأة قائمة.وقالت "تعتقد شركة TMTG أنه قد يكون من الصعب جمع أموال إضافية من خلال مصادر التمويل التقليدية في ظل عدم إحراز تقدم ملموس نحو استكمال اندماجها مع Digital World".وذكر الإفصاح أن الشركة ألغت أيضا عدة وظائف في مارس الماضي.