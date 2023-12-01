تعرف على الأعضاء التي يمكن للإنسان أن يعيش بدونها

وتشير مجلة Communications Chemistry إلى أنه اتضح لعلماء من الصين أن الإنسان يمكن أن يعيش ويبقى على قيد الحياة من دون بعض الأجهزة والأعضاء في جسمه.ووفقا لهم، يمكن للإنسان أن يعيش من دون:1- الزائدة الدودية، التي لعبت في السابق دورا في امتصاص السليلوز، أصبحت الآن لا تشارك بشكل أساسي في عملية الهضم. ومع ذلك، فإنها لا تزال تؤدي وظائف مفيدة، مثل دعم البكتيريا المعوية وإنتاج الجلوبيولين المناعي.2 - كيس الصفراء، عضو صغير على شكل كيس يعمل بمثابة خزان للصفراء، وهو إنزيم ينتجه الكبد ويشارك في عملية الهضم.3 - الرئتين. يمكن للإنسان العيش برئة واحدة حياة طبيعية.4 - المعدة. يمكن أن تستأصل المعدة بسبب المرض الخبيث، ومع ذلك، يمكن أن يعيش الإنسان إذا التزم بنظام غذائي خاص ويلتزم بإرشادات الأطباء.5 - الكلى، مسؤولة عن تصفية الدم وإنتاج الهرمونات. اليوم، تعد زراعة الكلى عملية منتشرة في الطب، والتي تسمح للأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي بمواصلة العيش حياة كاملة.وكما اتضح يمكن للإنسان بعد استئصالها أن يعيش حياة طبيعية من دون معدة وكلية واحدة ورئة واحدة إذا اتبع حمية غذائية معينة والتزم بالقيود وتعليمات الأطباء.وقد أعلن الباحثون في وقت سابق أن الإنسان يمكنه العيش حياة طبيعية من دون 10 أعضاء.