أطعمة صحية لتعزيز صحة العين

ونشر موقع Zee News مجموعة من الأطعمة بناءً على محتواها من العناصر الغذائية التي تدعم صحة العين، مثل فيتامين A، ومضادات الأكسدة، وأحماض أوميغا 3 الدهنية.وشملت القائمة مجموعة من الفواكه والخضروات مثل البطاطا الحلوة والفلفل الحلو والمانجو. والمكسرات والبذور، مثل اللوز وبذور الكتان. ومنتجات الألبان، مثل الحليب والزبادي والجبن. واللحوم والأسماك الخالية من الدهون.وفيما يلي نشرح لكم أهمية كل عنصر غذائي لصحة العين.غني بالبيتا كاروتين، وهو نوع من فيتامين A الضروري للرؤية الجيدة. يساعد فيتامين A على إنتاج صبغة الميلانين، والتي تساعد على حماية العينين من الضوء الأزرق.غني باللوتين والزياكسانثين، وهما نوعان من الكاروتينات الأخرى التي تساعد على حماية العينين من الضوء الأزرق. كما أن السبانخ مصدر جيد لفيتامين C وفيتامين E، وهما من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.غني بفيتامين C، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف. كما أن البرتقال مصدر جيد للألياف، والتي تساعد على الحفاظ على صحة العينين.غني بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف. كما أن التوت مصدر جيد للألياف، والتي تساعد على الحفاظ على صحة العينين.مثل السلمون والماكريل، غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي لها فوائد عديدة للصحة، بما في ذلك صحة العينين. تساعد أحماض أوميغا 3 على حماية الخلايا في شبكية العين من التلف.مثل العدس والفاصوليا، غنية باللوتين والزياكسانثين، وهما نوعان من الكاروتينات التي تساعد على حماية العينين من الضوء الأزرق. كما أن البقوليات مصدر جيد للألياف والبروتين.غني بفيتامين A وفيتامين E، وهما من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف. كما أن البيض مصدر جيد للبروتين.غني باللوتين والزياكسانثين، وهما نوعان من الكاروتينات التي تساعد على حماية العينين من الضوء الأزرق. كما أن العدس مصدر جيد للألياف والبروتين.مثل الكرنب والسبانخ، غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف. كما أنها مصدر جيد للفيتامينات والمعادن الأخرى التي تساعد على صحة العينين.غني بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف. كما أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات قد تساعد على حماية العينين من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر.بالإضافة إلى تناول هذه الأطعمة كما ذكر المقال، هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يمكننا القيام بها للحفاظ على صحة أعيننا، بما في ذلك:- ارتداء النظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية- تجنب التدخين- الحفاظ على وزن صحي- التحكم في ضغط الدم- التحكم في نسبة السكر في الدم من خلال اتباع نظام غذائي صحي.