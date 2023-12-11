خطوات سهلة لمكافحة تلوث الهواء في المنزل

يدخل فصل الشتاء ومعه تنشط الفيروسات التنفسية، التي تستغل أي ثغرة مناعية تتسلل من خلالها لأجسادنا، ومن أكثر أسباب نقص المناعة تلوث الهواء في المنازل.



وكي يتم تنقية الهواء ومكافحة تلوث أجواء المنزل هناك بعض الإجراءات والخطوات التي يمكن من خلالها تنفس هواءً صافيًا بلا شوائب.

في البدايو ما هي أبرز ملوثات الهواء؟

يمكن أن يكون الهواء الداخلي ملوثًا بالعديد من المواد، بما في ذلك الغبار وحبوب اللقاح والدخان ومركبات الكربون العضوية المتطايرة (VOCs) والمواد المسببة للحساسية الأخرى. يمكن أن يؤدي التعرض لهذه الملوثات إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك تهيج الجهاز التنفسي ومشاكل القلب والأوعية الدموية وصعوبة التنفس وتفاقم الربو وأمراض الرئة الأخرى.

مكافحة تلوث الهواء بالمنزل

وبحسب المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحسين جودة الهواء في منزلك، بما في ذلك:

• إزالة الملوثات من مصدرها. يعد هذا هو أفضل طريقة لتحسين جودة الهواء في منزلك. تشمل بعض الأمثلة على الملوثات التي يمكنك إزالتها من مصدرها: وث، هواء، منزل، شتاء، تنقيةيقضي الكثير من الناس معظم وقتهم في الداخل، لذلك من المهم أن يكون الهواء الذي نتنفسه في المنزل نقيًا وصحيًا.وكي يتم تنقية الهواء ومكافحة تلوث أجواء المنزل هناك بعض الإجراءات والخطوات التي يمكن من خلالها تنفس هواءً صافيًا بلا شوائب.في البدايو ما هي أبرز ملوثات الهواء؟يمكن أن يكون الهواء الداخلي ملوثًا بالعديد من المواد، بما في ذلك الغبار وحبوب اللقاح والدخان ومركبات الكربون العضوية المتطايرة (VOCs) والمواد المسببة للحساسية الأخرى. يمكن أن يؤدي التعرض لهذه الملوثات إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك تهيج الجهاز التنفسي ومشاكل القلب والأوعية الدموية وصعوبة التنفس وتفاقم الربو وأمراض الرئة الأخرى.مكافحة تلوث الهواء بالمنزلوبحسب المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحسين جودة الهواء في منزلك، بما في ذلك:• إزالة الملوثات من مصدرها. يعد هذا هو أفضل طريقة لتحسين جودة الهواء في منزلك. تشمل بعض الأمثلة على الملوثات التي يمكنك إزالتها من مصدرها:

- التدخين: لا تدخن في المنزل، وإذا كنت مدخنًا، فخصص مكانًا للتدخين في الهواء الطلق.



- الحيوانات الأليفة: قم بتنظيف شعر الحيوانات الأليفة وخلايا الجلد الميت بانتظام.



- منتجات التنظيف: استخدم منتجات التنظيف ذات الرائحة المنخفضة أو الخالية من المركبات العضوية المتطايرة.

• ادخل الهواء النقي إلى المنزل. تأكد من فتح النوافذ والأبواب بانتظام لتجديد الهواء النقي في منزلك.



• حافظ على مستوى الرطوبة المناسب. يمكن أن تؤدي الرطوبة العالية إلى نمو العفن والبكتيريا، مما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية. حافظ على مستوى الرطوبة في منزلك بين 30 و 50٪.

• احصل على جهاز تنقية الهواء. يمكن لأجهزة تنقية الهواء أن تساعد في إزالة الملوثات من الهواء.