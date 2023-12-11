إثنان منها في الشرق الأوسط.. 5 أحداث عالمية شغلت مستخدمي الانترنت في 2023

وفي مجال الاخبار، كانت حرب إسرائيل على غزة في صدارة البحث، حيث قامت حركة حماس في 7 أكتوبر بهجوم مباغت أدهش الجميع، وتمكن من اقتحام العديد من المستوطنات في غلاف غزة، وقام بأسر اكثر من 200 إسرائيلي، قبل ان يقوم الجيش الإسرائيلي بهجوم مضاد بالطائرات واقتحام غزة تسبب بمقتل قرابة 18 الف شخص معظمهم أطفال ونساء.وفي المركز الثاني، جاءت الغواصة تيتان التي غطست في المحيط الأطلسي في رحلة سياحية لاستكشاف حطام السفينة تايتنك، وذلك في 18 يونيو 2023، وكان على متنها 5 اشخاص، قبل ان يتم فقدان التواصل معها بعد ساعة و45 دقيقة من غوصها إلى موقع الحطام، حيث انفجرت داخل المياه بعد فترة وجيزة من هبوطها ما تسبب بوفاة جميع الركاب.في المركز الثالث، جاء الزلزال التركي، والذي وقع في فبراير 2023، حيث بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وامتد تأثيره الى سوريا ويعد من اقوى الزلازل بتاريخ تركيا وسوريا، قبل ان يحدث زلزال اخر بعده بـ9 ساعات، وتسبب الزلزالان بوفاة اكثر من 50 الف شخص واصابة اكثر من 120 الف اخرين.في المركز الرابع، جاء إعصار هيلاري وهو إعصار كبير ضرب المحيط الهادئ في أغسطس 2023، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك وشبه جزيرة باجا كاليفورنيا وجنوب غرب الولايات المتحدة، مما أدى إلى فيضانات واسعة النطاق والعديد من الانهيارات الطينية، وحطمت هيلاري الأرقام القياسية في أربع ولايات أمريكية فيما يتعلق بالأعاصير المدارية الأكثر رطوبة أو بقاياها .في المركز الخامس، جاء إعصار ايداليا وهو إعصار ضرب ساحل خليج فلوريدا في أغسطس 2023، مصحوب برياح وأمطار غزيرة وأمواج قوية، ووصلت العاصفة القوية التي وصفها المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة بأنها "حدث غير مسبوق"، إلى اليابسة بعد وقت قصير من الفجر مع رياح بلغت سرعتها أكثر من 257 كيلومترا في الساعة بالقرب من شاطئ كيتون على ساحل خليج فلوريدا.