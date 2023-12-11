أين يذهب النور عند إطفاء المصابيح وما الوقت الذي يحتاجه للاختفاء؟

عند اضاءة المصابيح تمتلئ الغرفة بالضوء على الفور وبشكل أكثر تحديدًا، تمتلئ الغرفة بملايين ومليارات الفوتونات التي تساعدنا على رؤية ما بداخل الغرفة، ويتجه الضوء عند الإطفاء او الفوتون عديم الكتلة عبر الفراغ بسرعة مذهلة تبلغ 300000 كيلومتر في الثانية تقريبًا.يُصدر مصدر الضوء -على سبيل المثال المصباح- داخل غرفة ملايين الفوتونات التي تختلط في جميع الاتجاهات بعد تشغيل المصباح.نظرًا لأنه يتم الاحتفاظ بالمصباح في غرفة، أي منطقة مغلقة، فإن الفوتونات التي ينبعث منها ستصطدم بأي شيء يعترض طريقها، وبالتالي تضيء كل شيء محتفظ به داخل الغرفة.طالما أن المصباح مضاء، سيكون للغرفة مصدر مستمر وعدد لا يحصى من للفوتونات التي تصطدم بجسم موجود داخل الغرفة -على سبيل المثال طاولة- ستمتص بعض الفوتونات بينما تنعكس الفوتونات الأخرى وتفقد قدرًا معينًا من الطاقة في هذه العملية.ستضرب هذه الفوتونات المنعكسة شيئًا آخر في الغرفة وتفقد المزيد من الطاقة، ويستمر الفوتون في الارتداد عن الأشياء حتى يمتصه شيء ما تمامًا.بهذه الطريقة، تظل الغرفة مشرقة طالما المصباح مضاء، ومع ذلك في اللحظة التي يتم إغلاقها، تتغير الأمور بسرعة كبيرة.تستمر الفوتونات المنبعثة قبل إطفاء المصباح في الارتداد عن الأشياء حتى يتم امتصاصها بالكامل بواسطة المواد الموجودة داخل الغرفة في أقل من ميلي ثانية داخل الغرفة.نظرًا لأن طاقة هذه الفوتونات الممتصة صغيرة جدًا لتسخين الأجسام، فإنها لا تسخن أي شيء في الغرفة.انبعاث الفوتونات بواسطة المصباح وانعكاسها وامتصاصها بواسطة أجسام أخرى، يحدث في جزء من المليون من الثانية، وهذا هو السبب في أن الغرفة تغرق في الظلام بمجرد إطفاء الأنوار.