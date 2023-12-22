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منظمة الصحة العالمية تصف 2023 بأنه عام انتصار.. ما السبب؟

علم وعالم

2023-12-22 | 01:25
منظمة الصحة العالمية تصف 2023 بأنه عام انتصار.. ما السبب؟
428 مشاهدة

السومرية نيوز-علم وعالم

وصفت منظمة الصحة العالمية العام 2023 بأنه عام سوف يذكر باعتباره انتصارا في مجال الصحة العالمية، باجتماع البلدان للقضاء على الامراض المعدية.


وذكرت المنظمة انه في 5 مايو 2023، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، نهاية حالة الطوارئ الصحية العالمية المرتبطة بمرض كوفيد-19، وقد سلطت هذه المناسبة الهامة الضوء على ابتكارات الباحثين في مجال اللقاحات، وعزم وتصميم برامج توصيل اللقاحات في جميع أنحاء العالم، والالتزام السياسي من جانب القادة الحكوميين، والتفاني المذهل للعاملين في مجال الصحة والرعاية.

وتشير الى ان شهر سبتمبر شهد لحظة محورية عندما أصدر اجتماع فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتحصين توصيات جديدة حاسمة بشأن اللقاحات ضد الملاريا، وحمى الضنك، والتهاب السحايا .
وبينت انه سيتم الانتهاء من برنامج تنفيذ لقاح الملاريا في ديسمبر المقبل، وتُظهِر نتائج تقييم برنامج MVIP في البلدان الأفريقية ملف سلامة قوي ونتائج عالية التأثير، ادت لانخفاض بنسبة 13% في الوفيات في مرحلة الطفولة المبكرة وحالات الإصابة بالملاريا الحادة في المستشفيات، وارتفاع الطلب على لقاح الملاريا.

الملاريا ليست أخبار اللقاح الوحيدة، بحسب منظمة الصحة العالمية، حيث يحمل لقاح حمى الضنك، القدرة على حماية الشباب من تهديد كبير للصحة العامة، وقد قدمت SAGE توصيات بشأن استخدامه وتعميمه. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون للقاح Men5CV الجديد ضد التهاب السحايا تأثير إيجابي في حزام التهاب السحايا الأفريقي.

وتشير الى انه في المعركة ضد سرطان عنق الرحم، هناك سبب للتفاؤل بإحراز تقدم كبير في التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، مبينة ان تأييد منظمة الصحة العالمية لتوصية الجرعة الواحدة واعتمادها من قبل 30 دولة إضافية، بما في ذلك البلدان التي تعاني من أعباء سرطان عنق الرحم العالية مثل بنغلاديش وإندونيسيا ونيجيريا، يقربنا من هدف عام 2030 المتمثل في توافر لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري على نطاق واسع للجميع.

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