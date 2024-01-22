تلسكوب "هابل" يوثق اصطدام مجرتين (صورة)

السومرية نيوز – علم وعالم



التقط تلسكوب هابل عملية اندماج ضخمة في الفضاء السحيق، باصطدام مجرتين في كوكبة الجاثي (هرقل)، ما يمنحنا نظرة مستقبلية حول مصير درب التبانة وجارتها المرأة المسلسلة.

وتظهر أحدث صورة Arp 122، وهي مجرة غريبة تتكون في الواقع من مجرتين: NGC 6040، المجرة الحلزونية المائلة والملتوية، وLEDA 59642، المجرة المستديرة ذات الوجه اللولبي.



وتقع المجرتان في منتصف الاصطدام الضخم الذي يحدث على بعد نحو 570 مليون سنة ضوئية من الأرض، لكنهما تتسابقان باتجاه بعضهما البعض بسرعة مئات الآلاف من الأميال في الساعة.



ومع ذلك، عندما تتصادم المجرات وتندمج، قد يستغرق الأمر مئات الملايين من السنين حتى يحدث ذلك بالفعل، لأن كلا منها ضخم جدا.



وتكشف صورة هابل أن المجرة الحلزونية الملتوية قليلا NGC 6040 تتجه نحو المجرة الدائرية LEDA 59642.



وتطل على الزاوية السفلية اليسرى من الصورة المجرة الإهليلجية NGC 6041، وهي عضو مركزي في العنقود المجري الذي يتواجد فيه Arp 122، ولكنها لا تشارك في هذا الاندماج الوحشي.



والمجرات عبارة عن سحابة معقدة من النجوم والكواكب والغبار والغاز والمادة المظلمة غير المرئية. وهي تأتي في أربعة أنواع رئيسية: حلزونية، والإهليجية (ذات شكل بيضاوي)، وغريبة (مجرة شاذة)، وغير منتظمة.



وعندما تتصادم، تتعرض جميع العناصر الفردية لتغيرات هائلة وعنيفة في كثير من الأحيان في قوى الجاذبية المحيطة بها، والتي يمكن أن تغير بنية المجرات تماما - أو حتى دمجها بالكامل.



وقد يحدث ذلك يوما ما في الاصطدام الذي التقطه هابل.



وجاء في بيان صادر عن وكالة ناسا: "يُعتقد أن المجرات الناتجة عن عمليات الاندماج لها بنية منتظمة أو بيضاوية، لأن عملية الاندماج تعطل هياكل أكثر تعقيدا، مثل تلك التي لوحظت في المجرات الحلزونية. وسيكون من الرائع معرفة الشكل الذي ستبدو عليه Arp 122 بمجرد اكتمال هذا الاصطدام... لكن هذا لن يحدث لفترة طويلة جدا".



وتعد الصورة أيضا بمثابة تذكير في الوقت المناسب للاكتشافات المذهلة التي قام بها هابل، والتي ما تزال قوية على الرغم من حصول تلسكوب جيمس ويب الفضائي الجديد على معظم العناوين الرئيسية.



وبالحديث عن الأشياء الأقرب إلينا، فإن مجرتنا درب التبانة في الواقع في طريقها للتصادم مع أقرب جارتها، مجرة المرأة المسلسلة، ولكن لا داعي للذعر - فسوف يستغرق الأمر نحو أربعة مليارات سنة حتى يلتقيا (على الرغم من أن هذا قبل مليار سنة من انفجار شمسنا).