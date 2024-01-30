كيف نحصل على فيتامين D في الشتاء؟

ووفقا لهاـ يتم تركيب فيتامين D في جسم الإنسان تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية، ولكن في الشتاء النهار قصير.وتقول: "يؤثر نقص فيتامين D سلبا في الجسم. لذلك يؤثر انخفاض مستواه بشكل كبير على الصحة، ما يسبب نزلات البرد المتكررة، واضطراب النوم، وسوء المزاج، وتغيرات في الوزن".ووفقا لها، يبطئ نقص فيتامين D عملية التمثيل الغذائي ويسبب ضعف منظومة المناعة واختلال عمل الدماغ ويبطئ عملية امتصاص العناصر المعدنية اللازمة لصحة الأسنان والعظام.وتنصح الطبيبة للحفاظ على مستوى جيد لفيتامين D تناول الأسماك وزيت السمك والمأكولات البحرية والبيض والزبدة والجبن. ولتحسين عملية تركيب الفيتامين في الجسم تنصح بتناول المواد الغذائية الغنية بعنصر المغنيسيوم وأحماض اوميغا-3 الدهنية وفيتامين К2 والتقليل من كمية السكر في النظام الغذائي لأنه يضعف عملية تركيب الفيتامين في الجسم.