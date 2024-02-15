ماذا يحدث لمتوسط العمر المتوقع عند الإقلاع عن التدخين؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
موظفون في نفط الوسط يطالبون السوداني بالتدخل بشأن "أرض مهمة" (وثائق)
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-481686-638435794255894351.png
ماذا يحدث لمتوسط العمر المتوقع عند الإقلاع عن التدخين؟
علم وعالم
2024-02-15 | 02:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
500 مشاهدة
السومرية نيوز - علم وعالم
كشف تحليل جديد أن الإقلاع عن تدخين السجائر يضيف سنوات إلى متوسط العمر المتوقع بغض النظر عن العمر الذي يوقف فيه الفرد هذه العادة السيئة.
وتأتي النتائج الواعدة من الدراسات الرصدية في النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، حيث تتبع الباحثون صحة زهاء 1.5 مليون بالغ لمدة 15 عاما.
وفقد المدخنون المشاركون في الدراسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و80 عاما، نحو 12 إلى 13 عاما من حياتهم في المتوسط مقارنة مع غير المدخنين. ومع ذلك، تمكّن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين لمدة عشر سنوات من عكس مخاطر الوفاة الناجمة عن جميع الأسباب المرتبطة بعاداتهم القديمة.
كما تم الحد من خطر الوفاة بسبب الأمراض المرتبطة مباشرة بالتدخين، مثل السكتة الدماغية أو السكتة القلبية أو السرطان.
ويقول عالم الصحة العامة بربات جها، من مركز أبحاث الصحة العالمية في Unity Health Toronto: "إنه إذا تمكن المدخن من الإقلاع عن هذه العادة التي تسبب الإدمان، لمدة تصل إلى عقد من الزمن، فقد يعيش تقريبا مثل أي شخص لم يدخن سيجارة مطلقا في حياته".
ويوضح الباحثون أنه إذا توقف أي شخص في أي عمر عن التدخين لمدة تقل عن 3 سنوات، فمن المحتمل أن يتجنب فقدان 5 سنوات من عمره. كما قد يتجنب فقدان عقد من حياته إذا توقف عن التدخين لمدة عقد من الزمن.
وكلما قرر المدخن إجراء هذا التغيير في سن أصغر، كلما كانت مكاسب متوسط العمر المتوقع أفضل.
ويقول جها: "يعتقد الكثير من الناس أن الوقت قد فات للإقلاع عن التدخين، خاصة في منتصف العمر. لكن هذه النتائج تتعارض مع هذا التفكير. لم يفت الأوان بعد، فالتأثير سريع ويمكنك تقليل المخاطر، ما يعني حياة أطول وأفضل".
ويقول الباحثون إن خطر الوفاة بسبب أمراض الرئة لم ينخفض بشكل كبير بين المدخنين السابقين، ما يعكس تلفا طويل المدى في مجرى الهواء لا رجعة فيه.
ومع ذلك، لا يزال الإقلاع عن التدخين هو الخيار الأفضل المتاح لتحسين صحة الرئة ووظيفتها بين المدخنين.
نشرت الدراسة في مجلة NEJM Evidence.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأمطار تعطل الدوام الرسمي غداً في هذه المحافظة
محليات
43.33%
10:36 | 2024-02-14
الأمطار تعطل الدوام الرسمي غداً في هذه المحافظة
10:36 | 2024-02-14
التربية تحدد موعد استئناف الدوام للهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة
محليات
23.23%
02:14 | 2024-02-14
التربية تحدد موعد استئناف الدوام للهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة
02:14 | 2024-02-14
تطور جديد بشأن واقعة اليوسفية في بغداد.. هل أنتحر "النسيب الغاضب"؟ (صورة)
أمن
17.69%
01:41 | 2024-02-14
تطور جديد بشأن واقعة اليوسفية في بغداد.. هل أنتحر "النسيب الغاضب"؟ (صورة)
01:41 | 2024-02-14
في العراق.. أمطار وعواصف رعدية وثلوج بدءاً من الغد وحتى هذا الموعد
محليات
15.75%
07:48 | 2024-02-13
في العراق.. أمطار وعواصف رعدية وثلوج بدءاً من الغد وحتى هذا الموعد
07:48 | 2024-02-13
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة العامل في واسط - الحلقة ٢١١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-15
ناس وناس
ساحة العامل في واسط - الحلقة ٢١١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-15
بعد التحري
حكومةالعيداني اعمار في الواجهة وفساد في النزاهة - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-14
بعد التحري
حكومةالعيداني اعمار في الواجهة وفساد في النزاهة - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-14
52 دقيقة
أبسط حقوق المواطن حسب الدستور العراقي - حلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-14
52 دقيقة
أبسط حقوق المواطن حسب الدستور العراقي - حلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-02-2024 | 2024
14:00 | 2024-02-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-02-2024 | 2024
14:00 | 2024-02-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-14
استديو Noon
14-2-2024 عيد فالنتاين
07:00 | 2024-02-14
استديو Noon
14-2-2024 عيد فالنتاين
07:00 | 2024-02-14
Morning Live
الحرية الشخصية وحقوق الفرد في المجتمع العراقي - الحلقة ٢١٤ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-14
Morning Live
الحرية الشخصية وحقوق الفرد في المجتمع العراقي - الحلقة ٢١٤ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-14
صباحكم أحلى مع سلمى
المهندس كرار عبد الحسن 14-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-14
صباحكم أحلى مع سلمى
المهندس كرار عبد الحسن 14-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-14
بالمختزل
النائب سجاد سالم، عضو مجلس النواب العراقي - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-13
بالمختزل
النائب سجاد سالم، عضو مجلس النواب العراقي - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-13
جات بالليل
ارقام واغاني 13-2-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-13
جات بالليل
ارقام واغاني 13-2-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-13
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة العامل في واسط - الحلقة ٢١١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-15
ناس وناس
ساحة العامل في واسط - الحلقة ٢١١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-15
بعد التحري
حكومةالعيداني اعمار في الواجهة وفساد في النزاهة - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-14
بعد التحري
حكومةالعيداني اعمار في الواجهة وفساد في النزاهة - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-14
52 دقيقة
أبسط حقوق المواطن حسب الدستور العراقي - حلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-14
52 دقيقة
أبسط حقوق المواطن حسب الدستور العراقي - حلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-02-2024 | 2024
14:00 | 2024-02-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-02-2024 | 2024
14:00 | 2024-02-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-14
استديو Noon
14-2-2024 عيد فالنتاين
07:00 | 2024-02-14
استديو Noon
14-2-2024 عيد فالنتاين
07:00 | 2024-02-14
Morning Live
الحرية الشخصية وحقوق الفرد في المجتمع العراقي - الحلقة ٢١٤ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-14
Morning Live
الحرية الشخصية وحقوق الفرد في المجتمع العراقي - الحلقة ٢١٤ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-14
صباحكم أحلى مع سلمى
المهندس كرار عبد الحسن 14-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-14
صباحكم أحلى مع سلمى
المهندس كرار عبد الحسن 14-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-14
بالمختزل
النائب سجاد سالم، عضو مجلس النواب العراقي - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-13
بالمختزل
النائب سجاد سالم، عضو مجلس النواب العراقي - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-13
جات بالليل
ارقام واغاني 13-2-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-13
جات بالليل
ارقام واغاني 13-2-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-13
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
العلاقة العراقية - الامريكية.. هل نتوقع مصيرا سيئا للبلاد؟
ستتحسن العلاقة
ستتحسن العلاقة
ستشهد مفاجآت سيئة
ستشهد مفاجآت سيئة
ستبقى مستقرة على توتر
ستبقى مستقرة على توتر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.