يبتلع ما يعادل شمسا كل يوم.. اكتشاف ثقب أسود هائل

وأوضح عالم الفلك في الجامعة الوطنية الأسترالية كريستيان وولف، وهو المعد الرئيسي للدراسة، في بيان صادر عن المرصد الأوروبي الجنوبي: "لقد اكتشفنا الثقب الأسود الأسرع نموا المعروف حتى الآن. تبلغ كتلته 17 مليار شمس ويلتهم ما يزيد قليلا عن شمس واحدة يوميا".ووفقا لكريستيان وولف فإن "الثقب الأسود الهائل، وهو غير مرئي بحكم تعريفه، يضيء قلب المجرة التي تؤويه. تُسمى هذه النواة بالكوازار، والنواة التي رصدها "التلسكوب الكبير جداً" التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي، الموجود في تشيلي، هي "الجسم الأكثر إضاءة في الكون المعروف"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.وقد استغرق ضوؤه 12 مليار سنة للوصول إلى أدوات تلسكوب الكبير، ما يجعل من الممكن تأريخ وجوده إلى العصر البدائي للكون قبل 13.8 مليار سنة.