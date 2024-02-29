وعالميًا، جاءت باكستان بالمرتبة الأولى وبنسبة إصابة بالسكري تبلغ 30.8% من السكان، اما عربيًا فجاءت الكويت بالمرتبة الأولى عربيًا وجاءت في المرتبة الثالثة عالميا بنسبة الإصابة بالسكري بنسبة 24.9%اما العراق فجاء بالمرتبة 58 عالميا من اصل 208 دول، وجاء بالمرتبة 11 عربيا البالغة 22 دولة، وبنسبة إصابة بالسكري تبلغ 10.7%اما بالمرتبة الأخيرة عالميا جاءت دولة بينين في غرب افريقيا بنسبة إصابة بالسكري تبلغ 1.1%.