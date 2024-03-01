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يشبه السلحفاة واسعاره خيالية.. ماذا تعرف عن محير العلماء "gömböc"

علم وعالم

2024-03-01 | 02:42
يشبه السلحفاة واسعاره خيالية.. ماذا تعرف عن محير العلماء &quot;gömböc&quot;
746 مشاهدة

غومبوك الاسم gömböc مشتق من الهنغارية وتعني "كروي"، وهو عبارة عن مادة صلبة محدبة ذات كثافة موحدة ولها خاصية الاستقرار على نقطة واحدة، وعند تحريكها تعود من تلقاء نفسها إلى الوضع المستقر.

تم افتراض وجوده من قبل عالم الرياضيات الروسي فلاديمير أرنولد في عام 1995 وتم تجريبها في عام 2006 من قبل غابور دوموكوس وبيتر فاركوني، من جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد.
 
Gomboc هو عبارة عن مجسم لا يستقر على وجه واحد من أوجهه المعقدة، أما باقي النقط فهي غير مستقرة مما يجعله يتدحرج حتى يستقر على وجه واحد، وهو يختلف عن باقي الأدوات الأخرى التي تعتمد على وضع ثقل في قاعدتها لتحقيق الاستقرار.

ويعد شكل الغومبوك ليس فريدًا، فهناك اشكال مشابهة في الطبيعة، كأصداف العديد من السلاحف، والتي تسمح لها بالعودة بسهولة إلى الوضع المستقر، وهو نوع من الأشكال الهندسية المثيرة للاهتمام والذي يميزه أنه جسم ثلاثي الأبعاد يمكنه الوقوف متوازنا على نقطة واحدة فقط.




ويشبه الـ Gomboc السلحفاة في شكله، حيث يكون له قمة منحنية وقاع مستوي. تم اكتشاف الـ Gomboc بواسطة عالمي الرياضيات الهنغاريين Gábor Domokos وPéter Várkonyi في عام 2006.

يعتبر الـ Gomboc مثيرًا للاهتمام للعديد من العلماء والمهندسين لأنه يمثل نوعًا فريدًا من الجسم الصلب الذي يمكن أن يوفر استقرارًا ذاتيًا عند وضعه على أي سطح مستوٍ.

وقد أثار الاكتشاف اهتمامًا كبيرًا في مجالات عدة مثل الروبوتات والتصميم المعماري والهندسة المدنية، حيث يمكن استخدام هذا النوع من الأشكال في تصميم الهياكل المستقرة والمتوازنة بشكل أفضل.
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