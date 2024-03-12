دراسة: مشي 15 الف خطوة اسبوعيًا يضيف 3 سنوات الى متوسط عمر الفرد

وبحسب الدراسة التي أجرتها شركتا التأمين Vitalit، فأن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تحدث تحسنا كبيرا في الصحة العامة للبلاد، وخاصة بالنسبة للأجيال الأكبر سنا.والحفاظ على نشاط بدني بسيط - مثل المشي 5000 خطوة ثلاث مرات أسبوعيا لمدة عامين على الأقل - يمكن أن يضيف ما بين 2.5 سنة للرجال و3 سنوات للنساء إلى متوسط العمر المتوقع. هذا بالإضافة إلى تقليل معدلات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وخفض خطر الوفاة.البروفيسور جوان كوستا فونت، من كلية لندن للاقتصاد، يقول: "نتائج هذه الدراسة تدعو بوضوح لاتخاذ إجراءات لتعزيز الوقاية في الصحة العامة وتعزيز العادات الصحية. يمكن للتدخلات الناجحة القائمة على العادات أن تطيل متوسط العمر المتوقع وتقلل من تكاليف الرعاية الصحية وتحسن الإنتاجية وتساعد في مكافحة التحديات الصحية العقلية والاجتماعية والأمراض غير المعدية".