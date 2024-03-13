الشاورما اللبنانية ثالث أفضل ساندويتش عالميًا.. والعراق ضمن قائمة "أفضل 100 طبق رز"

وجاءت شاورما لبنان بلمرتبة الثالثة كافضل ساندويتش عالميا بعد كل من المرتبة الاولى ساندويتش تركي يدعى تومبك دونر، والمرتبة الثانية ساندويتش يوناني اسمه غيروس، وفي المرتبة الثالثة الشاورما اللبنانية، والتي جاءت أيضا في المرتبة الـ44 عالميًا كافضل طبق في العالم من بين 100 طبق متنوع، بحسب موقع "تاست اتلاس".بالمقابل جاءت المجدرة المصفنة كأكلة عراقية، بالمرتبة 51 في قائمة افضل 100 طبق رز عالميًا، فيما ينسب الطبق الى العراق وأيضا الى فلسطين ولبنان.والشاورما هي النسخة الشرق أوسطية النهائية من طعام الشارع المشهور في جميع أنحاء لبنان، وكذلك في البلدان العربية الأخرى وفي جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو بسيطًا إلا أن تحضير الشاورما اللبنانية الأصلية يستغرق ما يصل إلى يومين.واما المجدرة، فتوصف بأنها مزيج من العدس والأرز وهو أكلة شرقية كلاسيكية يتم تقديمها بشكل أفضل مع السلطات الطازجة، يتم تجميع الطبق مع الأرز المطبوخ والعدس بكميات كبيرة من البصل المقلي في زيت الزيتون، يُغطى المزيج بالبصل المقلي وعادةً ما يُقدم بجانب الزبادي العادي أو بنكهة الثوم والخبز المسطح، الذي يجب استخدامه بدلاً من الأواني.