الصين تنجح بعملية زراعة كبد خنزير في جسم انسان

وبحسب الصحيفة، يشير منشور صادر عن الجامعة الطبية للقوات الجوية الصينية، إلى أن "الباحثين أجروا عملية زرع مساعدة والتي تتضمن دمج العضو الأصلي مع العضو المزروع، لأن كبد الخنزير لا يمكن أن يحل محل العضو البشري بالكامل. ونتيجة للعملية تأكد الأطباء من تدفق الدم والصفراء من العضو الجديد وعدم وجود علامات الرفض من قبل الجسم خلال 96 ساعة بعد التدخل الطبي".ويذكر أن حوالي 400 مليون شخص يعانون من أمراض الكبد في الصين. أي أن نجاح هذه التجربة ستخفف كثيرا من هذه المشكلة.وتجدر الإشارة إلى أن أولى التجارب الناجحة نسبيا في مجال زرع الأعضاء (من نوع بيولوجي إلى آخر) كانت في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث أجرى الجراح الأمريكي كيت ريمتسما في الستينيات 13 عملية زرع كلى الشمبانزي إلى الإنسان، توفي معظمهم في غضون أربعة إلى ثمانية أسابيع بعد الجراحة. ولكن أحدهم عاش مدة تسعة أشهر وحتى عاد إلى العمل لفترة قصيرة من الزمن.