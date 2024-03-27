إليكم 7 نصائح لمرضى الضغط المرتفع خلال الصيام

وبالمثل مائدة السحور، فإنها تعج بأصناف من الأطعمة والمشروبات التي تعمل على مضاعفة الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة، لذا من المهم لكل صائم تعديل ثقافته الغذائية وإضافة أطعمة تدعمه خلال أداء الفريضة العظيمة.وهناك مجموعة نصائح طبية بشأن الممنوعات التي يجب لكل صائم تجنبها خلال وجبتي الإفطار والسحور.*ممنوعات على مرضى الضغط المرتفع في رمضانقالت الدكتورة جيهان الدمرداش، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة بالقاهرة، إن مرضى الضغط عموما، وضغط الدم المرتفع تحديدا، عليهم تجنب أطعمة معينة لتجنب حدوث مشاكل خلال الصيام.وأوضحت الدمرداش، أن من المهم لمرضى ضغط الدم المرتفع تجنب الانفعال خلال الصيامونصحت المختصة باتباع هذه الإرشادات لصيام أقل مشاكل وخطورة على مرضى ضغط الدم المرتفع، وهي:- تجنب تناول الأطعمة الغنية بالأملاح باختلاف أنواعها.- ممنوع تناول أطعمة غنية بالدهون، بما في ذلك اللحوم ذات نسبة الدهون المرتفعة.- تجنب تناول المشروبات الغنية بالكافيين عموما، أو على الأقل التقليل منها لكوب واحد، لأنها تؤدي لارتفاع ضغط الدم.- عدم الإفراط في تناول السكريات والتقليل منها قدر الإمكان.- تجنب الخمول مهم جدا، لذا من الجيد لهؤلاء المرضى الحركة بعد الإفطار بساعتين أيا كان نوع الحركة أو النشاط.- تجنب كل ما يؤدي إلى زيادة الوزن خلال الشهر الكريم، لأنها من عوامل ارتفاع ضغط الدم.- تجنب التدخين مهم جدا لمرضى الضغط.