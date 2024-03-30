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هل يمكن أن يكون السرطان "وباءً"؟.. رصد مقلق لتزايد المرض الخبيث لدى الشباب

علم وعالم

2024-03-30 | 03:18
هل يمكن أن يكون السرطان &quot;وباءً&quot;؟.. رصد مقلق لتزايد المرض الخبيث لدى الشباب
608 مشاهدة

السومرية نيوز-علم وعالم

انطلاقًا من وفاة نجم فيلم "بلاك بانثر" الممثل تشادويك بوسمان الذي توفي بالسرطان بعمر 43 عامًا في عام 2020، وغيرها من حالات السرطان المشخصة لدى فئات عمرية اقل من 50 عاما، تؤكد دراسات ان معدل الإصابة بالسرطان عالميًا للفئات العمرية الأقل من 50 عامًا ارتفع بنسبة 80% خلال الـ30 عاما الماضية.

وأكد اختصاصي السرطان الباحث في جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة، شيفان سيفاكومار أن ثمة "وباء" فعليا لدى من هم دون سن الخمسين، بحسبما نقلت فرانس 24.

وقال ان بين عامي 1990 و2019، زاد معدل الإصابة بالسرطان على مستوى العالم بنسبة 80 في المئة في هذه الفئة العمرية، وفقا لدراسة كبيرة نشرتها عام 2023 مجلة "بي إم جي أونكولوجي" التي ركزت على أنواع السرطان الثلاثين الأكثر انتشارا.

وتؤدي هذه الظاهرة التي تطال خصوصا الدول المتقدمة إلى زيادة الوفيات الناجمة عن السرطان بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، ففي الثلاثين سنة الأخيرة، زاد عددهم بنحو 28 في المئة، بينما زاد معدل الإصابة 80%.

وتم تسجيل انتشار ملحوظ خاصة بين الشباب لسرطانات الجهاز الهضمي (القولون والمريء والكبد وسواها)، وهي، وفق جمعية السرطان الأمريكية، السبب الرئيسي للوفيات بالسرطان لدى الرجال دون الخمسين، والسبب الرئيسي الثاني للوفاة بين النساء من العمر نفسه، بعد سرطان الثدي.


ويميل الباحثون إلى ترجيح عاملين رئيسيين، فإما أن الأجيال الأخيرة كانت أكثر عرضة من أسلافها لعوامل الخطر المعروفة، أو أن مخاطر جديدة ظهرت.

إلى ذلك، ومن أبرز القرائن على الفرضية الأولى أن الأشخاص الأربعينيين حاليا بدؤوا التدخين أو تناولوا الكحول أو تعرضوا للسمنة في سن أصغر من تلك التي كانت الأجيال التي سبقتهم تعيش فيها هذه التجارب.

ومن جهتها، اهتمت عالمة الأوبئة هيلين كولمان من جامعة "كوينز" في بلفاست بدراسة أمراض السرطان لدى الشباب في أيرلندا الشمالية، ولاحظت وجود "وباء سمنة" لم يكن موجودا قبل ثمانينات القرن العشرين.

أما الفرضية الأخرى التي ترى أن سرطانات الأربعينيين سببها بروز مواد مسرطنة جديدة، فيشير أصحابها مثلا إلى المواد الكيميائية والمواد البلاستيكية الدقيقة، والأدوية الجديدة، لكن كل ما يتعلق بها يبقى في إطار التخمينات.

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