كيف يمكن مشاهدة الكسوف الكلي للشمس بأمان؟

وخطط الكثيرون في المنطقة بالفعل لمئات الأحداث الخاصة بالكسوف الذي من المنتظر أن يحدث في الثامن من إبريل/ نيسان، والتي تتضمن خروج الناس للمشاهدة الحية للسماء في ذلك الوقت والتقاط الصور لهذه الظاهرة الفلكية النادرة.وإذا أردت المشاركة في هذا الحدث الكبير، فإليك دليل شامل للأماكن التي ينبغي أن تكون فيها والطرق التي يمكنك من خلالها مشاهدة الكسوف الكلي للشمس.*ما هو كسوف الشمس؟يحدث كسوف الشمس عندما يتحرك القمر إلى مكان ما بين الأرض و الشمس، مما يمنع بعض أو كل أشعة الشمس من الوصول إلى الأرض.والكسوف هو ظاهرة كونية يتطلب حدوثها أن تكون الشمس والقمر والأرض على خط واحد، متخذين وضعية محاذاة صحيحة حتى يلقي القمر بظلاله على كوكبنا.وعندما تحدث هذه الظاهرة الكونية، يلقي القمر بنوعين من الظلال على الأرض.وينتج عن أحد أنواع ذلك الظلال كسوف جزئي للشمس يغطي جزءا من الشمس.أما النوع الآخر - والذي يمكن القول إنه الأكثر إثارة – فهو الظلال الذي ينتج عنه ما يسمى الكسوف الكلي للشمس، إذ تكون الشمس مغطاة بالكامل بالقمر، باستثناء حلقة من الضوء في السماء.*ما مدى ندرة كسوف الشمس الكلي؟كسوف الشمس كظاهرة ليس نادراً في حد ذاته، إذ يتكرر حوالي من مرتين إلى أربع مرات سنوياً.لكن احتمال مشاهدة كسوف الشمس الكلي أكثر ندرة. فالأرض كبيرة جداً، ومعظمها مغطى بالمحيطات. وفي أغلب الأحيان، لا يتمكن الناس من المشاهدة الحية لهذه الظاهرة.يُذكر أن هذا هو أول كسوف كلي للشمس في القرن الحالي الذي يمكن رؤيته في جميع دول أمريكا الشمالية الثلاثة – الولايات المتحدة وكندا والمكسيك – مما يجعله الوحيد قد يتمكن أغلبنا من رؤيته طوال حياتنا.*متى تحدث هذه الظاهرة؟يعتمد توقيت هذا الكسوف على موقعك الجغرافي الذي تشاهد منه.لكن بصفة عامة، تستمر هذه الظاهرة لساعتين. و بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المنطقة الزمنية الشرقية، يتوقع أن يدخل الكسوف أمريكا الشمالية القارية بعد الثانية ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة بقليل (السابعة مساءً بتوقيت غرينتش)، وينتهي 03:46 مساءً.ويبدأ مسار الكسوف الكلي للشمس – أي المكان الذي سيكون فيه الكسوف الكلي للشمس مرئياً بالكامل- في حوالي الساعة 11:07 صباحاً بالتوقيت المحلي في مازاتلان في المكسيك على ساحل المحيط الهادئ.ثم يتحرك نحو الشمال الشرقي، فوق تكساس والأجزاء الجنوبية من ولايات أوكلاهوما وميسوري وإلينوي، قبل أن يشق طريقه إلى أوهايو وعلى طول الحدود بين الولايات المتحدة وكندا. ويتوقع أن ينتهي المسار في مقاطعة نيوفاوندلاند الكندية على المحيط الأطلسي.وفيما يلي تفاصيل عن الأماكن والأوقات التي من المتوقع أن يُشاهد فيها الكسوف الكلي للشمس في الولايات المتحدة وكندا، وذلك بالتوقيت المحلي لهذه المدن:سان أنطونيو – تكساس الساعة 01:33 ظهراً وسط المدينة.دالاس – تكساس الساعة 01:40 ظهراً وسط المدينة.كاربوندايل – إلينوي الساعة 01:59 ظهراً وسط المدينة.كليفلاند – أوهايو الساعة 03:13 ظهراً شرق المدينة.بافلو – نيويورك الساعة 03:18 ظهراً شرق المدينة.برلنغتون – فيرمونت الساعة 03:26 ظهراً شرق المدينة.مونتريال – كيبك الساعة 03:27 ظهراً شرق المدينة.فريدريكتون – برونزويك الساعة 04:33 ظهراً ساحل الأطلسي.غاندر – نيوفوندلاند ولابرادور الساعة 05:12 مساءً بتوقيت نيوفوندلاند.*ما هي المدة المتوقعة للكسوف الكلي للشمس؟تعتمد الإجابة على هذا السؤال أيضاً على الموقع الجغرافي الذي توجد فيه.ووفقا لوكالة ناسا، قد يمتد الكسوف الكلي للشمس من دقيقة واحدة إلى أربع دقائق ونصف.بالنسبة لمن يشاهدون هذه الظاهرة في الولايات المتحدة، قد تمتد هذه الظاهرة لوقت أطول في قاعدة الرادار في تكساس، على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث ستستمر لمدة أربع دقائق و27 ثانية.ومن بين المدن الكندية، سيكون الكسوف الكلي للشمس هو الأطول في شيربروك في ولاية كيبيك، إذ يستمر لثلاث دقائق و26 ثانية.*ما هي المواقع الأفضل لمشاهدة الكسوف؟رسم علماء الفلك في الولايات المتحدة وكندا خريطة دقيقة تحدد مسار الكسوف الكلي. وطالما أنك تسير على هذا المسار، من المفترض أن تكون قادراً على مشاهدة كسوف الشمس الكلي.ويبلغ متوسط عرض هذا المسار 183 كيلو متر. وتقع المدن الكبرى على طول هذا المسار، من بينها دالاس وإنديانابوليس وكليفلاند وبافلو.كما يتوقع أن تكون منطقة شلالات نياجرا أيضا مكاناً رائعاً لمشاهدة كسوف الشمس الكلي، سواء على الجانب الكندي أو الأمريكي.وبالنسبة للكنديين، يشمل المسار هاميلتون ومونتريال وغاندر.ويستطيع كل من هو قريب من المسار مشاهدة كسوف الشمس، وإن كان جزئيًا. وتعتمد المساحة التي يغطيها ظل القمر من الشمس على المكان الذي توجد فيه.وأشار جان كامي، أستاذ الفلك في جامعة ويسترن الكندية، إلى أنه ينبغي على الناس مراعاة العوامل ذات الصلة بالطقس. فإذا كان الجو غائماً في مدينتك، فقد يعيق ذلك رؤية لكسوف لو كنت في مسار الكسوف الكلي.لا يزال أمامنا أسبوع على الموعد المتوقع لكسوف الشمس الكلي، لذا قد تتغير بعض التوقعات، لكن بعض المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان الواقعة على مسار الكسوف قد تكون سماؤها ملبدة بالغيوم.وتقول هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة إن دالاس، على سبيل المثال، ستكون مشمسة بعض الشيء مع احتمال بنسبة 30 في المئة لسقوط أمطار. وقد تكون المناظر الأكثر وضوحًا لهذه الظاهرة شمال المدينة. ومن المتوقع أن يكون الطقس مشمساً في الغالب في كاربوندايل في إلينوي مع احتمال طفيف لهطول زخات من المطر على المدنية. ويبدو أن نيو إنغلاند قد تكون مكاناً جيدا لمشاهدة الكسوف أيضاً.ومن المتوقع أن يكون الطقس في مونتريال مشمساً أيضا، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية في كندا.*أين تكون التجمعات؟هناك العديد من التجمعات التي تم التخطيط لها في جميع أنحاء القارة من قبل الراغبين في الاستمتاع بمشاهدة كسوف الشمس الكلي؛ من ساحل المحيط الهادئ في مازاتلان في المكسيك إلى ملعب كرة القدم في كاربوندايل في ولاية إلينوي إلى شواطئ بونافيستا الأطلسية في نيوفاوندلاند.وفي الولايات المتحدة، تستضيف وكالة الفضاء الأمريكية ناسا سلسلة من التجمعات، بما في ذلك عرض في دالاس في ملعب فير بارك كوتون باول حيث يشارك في هذا الحدث عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي الشهير نيل ديغراس تايسون كمتحدث ضيف.ومن المقرر أن تمتد بعض الاحتفالات لعدة أيام. وفي كليفلاند، يستضيف مركز علوم البحيرات الكبرى مهرجاناً بمناسبة بهذه المناسبة، والذي يبدأ السبت المقبل ويتوج بمشاهدة الكسوف الكلي للشمس يوم الإثنين المقبل.ومن المتوقع أن تشهد هذه الأحداث – التي تنظم من أجل مشاهدة الظاهرة الفلكية النادرة – حضوراً كبيراً. وعلى صعيد التجمعات في كندا، بدأ المسؤولون في منطقة شلالات نياجرا، يستعدون لاستقبال أكثر من مليون زائر، وهو أكبر حشد تشهده المدينة على الإطلاق.وفي الولايات المتحدة، صُنفت تيرابين بوينت وبروسبكت بوينت وبرج مراقبة شلالات نياجرا على أنها "مناطق مشاهدة رئيسية" من قبل قناة ناشيونال جيوغرافيك.وقد يشاهد الناس هناك أيضًا ظاهرة نادرة أخرى؛ وهي ظهور قوس قزح في ذلك اليوم المشمس فوق الشلالات، والذي يتوقع أن يتحول إلى اللون الوردي تحت الكسوف.*هل يمكن رؤية الكسوف الكلي للشمس في المملكة المتحدة؟لن تكون هناك إمكانية لمشاهدة الكسوف الكلي في المملكة المتحدة لكن قد يتمكن المهتمون بمشاهدة كسوف جزئي قبل غروب الشمس مباشرة في غرب بريطانيا وأيرلندا.وقد تتوافر فرصة لمشاهدة جيدة لهذه الظاهرة في عدة مدن بريطانية هي كارديف، وإدنبره، وغلاسغو، ومانشستر، وليفربول، وليدز.وقد يستمر الكسوف الجزئي في الظهور في المملكة المتحدة من الساعة 07:52 مساءً وحتى الساعة 08:51 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي، وفقاً للموقع الإلكتروني المتخصص في الفلك timeanddate.com.*هل يمكنني مشاهدة الكسوف الكلي عبر الإنترنت؟يمكن للقراء من خارج قارة أمريكا الشمالية الذين يرغبون في مشاهدة الكسوف الكلي متابعة التغطية الحية للحدث على موقع بي بي سي. كما ينطلق بث مباشر لمشاهدته فور حدوثه علاوة على تحديثات إخبارية نصية ومصورة بشكل دوري على صفحة "مباشر".وتبدأ التغطية في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة وتستمر طوال اليوم، مع استكمال البث المباشر من مراسلينا الذين ينقلون ما يحدث من قلب تجمعات مشاهدة الكسوف في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.*كيف يمكنك مشاهدة كسوف الشمس بأمان؟إذا كنت تخطط لمشاهدة حية لكسوف الشمس الكلي، فيفضل أن يكون لديك المعدات المناسبة لأن النظر مباشرة إلى الشمس بالعين المجردة وقت حدوث هذه الظاهرة ينطوي على خطورة، وقد يؤدي يُلحق ضرراً دائماً في العينين أو إلى العمى.ويوصي الخبراء باستخدام نظارات كسوف الشمس، التي تحتوي على مرشح خاص يمنع الأشعة فوق البنفسجية الضارة من المرور إلى عينيك. وتختلف هذه النظارات عن النظارات الشمسية، إذ تحجب كل الضوء بالكامل باستثناء الضوء القادم من الشمس.ونشرت الجمعية الفلكية الأمريكية قائمة تتضمن أسماء بائعي نظارات كسوف الشمس التي تحقق الحماية لعيون المشاهدين.إذا كان لديك هذه النظارات بالفعل وترغب في اختبار ما إذا كانت أصلية أم لا، يوصي الخبراء بارتدائها في أماكن مغلقة، إذ يجب – حتى تتأكد أنها نظارات أصلية لمشاهدة الكسوف – ألا تتمكن من رؤية أي شيء باستثناء الأضواء الساطعة جداً التي قد تبدو خافتة أثناء ارتدائها في الداخل.أما إذا لم تتمكن من الحصول على هذا النوع من النظارات، فسوف يكون الحل البديل في قطعتين من الورق ودبوس.ببساطة، يمكنك ثقب قطعة واحدة من الورق، وأدر ظهرك للشمس، ثم تضع تلك الورقة فوق كتفك حتى تشرق أشعة الشمس وتنفذ عبر الفتحة الصغيرة.في الوقت نفسه، ارفع قطعة الورق الأخرى أمامك، وسيكون ذلك بمثابة شاشة تعرض أشعة الشمس وقت حدوث هذه الظاهرة.*هل يمكنك التقاط صورًا للكسوف بهاتفك الذكي؟بالتأكيد، يمكنك أن التقاط مثل هذه الصور. رغم ذلك، يوصي مصوري الكسوف ببعض الحيل التي تجعل صورك أكثر وضوحاً، وهي كالتالي:استخدم مرشح شمس على كاميرا هاتفك لحمايتها.يمكن أيضا أن يساعد ملحق التقريب المثبت على عدستك في تحسين جودة الصورة.أطفئ وميض الكاميرا قبل أن يحدث كسوف الشمس الكامل لتحصل على صور أفضل وحتى لا تفسد التجربة على الآخرين.لا تستخدم خاصية تكبير الصورة قبل أخذ لقطات للكسوف حتى لا تكون صورك مشوشة.استخدم وضع الاندفاع أثناء الكسوف الكلي، وهي ميزة يمكن أن تساعدك على التقاط تلك اللحظة السحرية في جزء من الثانية حيث تكون الشمس مغطاة بالكامل.إذا كنت تريد تصوير مقطع فيديو، فاستخدم حاملا ثلاثي الأرجل وتأكد من أن هاتفك في وضع الزاوية الواسعة.تجنب النظر إلى الشمس مباشرة دون حماية العين.إذا كنت تستخدم كاميرا تقليدية، فخبراء في الجمعية الفلكية الأمريكية يحذرون من النظر إلى الشمس عبر عدستها – التي لم تزود بمرشح – أثناء ارتداء نظارات الكسوف، لأن أشعة الشمس المركزة يمكن أن تلحق الضرر بالعدسة وتدخل عينيك، مما قد يؤدي إلى إصابة خطيرة.*هل يستحق الأمر كل هذا العناء؟سواء اخترت التقاط صورة أو الاستمتاع باللحظة بدون هاتفك، فإن كسوف الشمس الكلي يعدك بتجربة لا تنسى.وقال كامي: "شاهدت الكسوف الكلي للشمس ثلاث مرات من قبل، ولدي ذكريات جميلة للغاية عن كل واحدة منها".وأضاف: "يسألني الناس: ’كيف هي التجربة بالنسبة لعالِم عندما يشاهد الكسوف؟‘ أعني أنك تنسى أنك عالِم".وأكد أنها "تجربة رائعة للغاية"، حيث لا يمكنك رؤيتها فحسب بل يمكنك أيضا الشعور بها من حولك.