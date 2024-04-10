Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نصيف: استجوبنا وزير الإعمار بسبب "تاهوات الخضراء" والأموال ذهبت لهذه الشركات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تعاني من القلق واضطراب في النوم بعد رمضان؟.. إليك 6 نصائح

علم وعالم

2024-04-10 | 12:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تعاني من القلق واضطراب في النوم بعد رمضان؟.. إليك 6 نصائح
المصدر:
عربي بوست
777 مشاهدة

السومرية نيوز - علم وعالم

يعاني الكثير من الناس من اضطرابات النوم بعد رمضان، والسبب يعود إلى ساعة الجسم البيولوجية التي اعتادت طيلة شهر كامل على تناول الطعام في وقت متأخر، والاستيقاظ ليلاً للسحور، فكيف يمكنكم إعادة ضبطها والتنعم بنوم هادئ ومريح؟

اضطرابات النوم بعد رمضان بسبب ساعة الجسم البيولوجية
بدايةً دعونا نتعرف على معنى إيقاعات الساعة البيولوجية، والتي تعني أنّ هناك تغييرات جسدية متعددة حدثت في الجسم في أوقات ثابتة خلال كل 24 ساعة.

تمتلك جميع الكائنات الحية تقريباً إيقاعات يومية، بما في ذلك النباتات والكائنات الحية الدقيقة.

عند البشر يتم التحكم في إيقاعات الساعة البيولوجية من خلال ساعة "رئيسية" في الدماغ، وهذه الإيقاعات تبقي الناس متزامنين مع بيئاتهم الخارجية.

تؤثر إيقاعات الساعة البيولوجية على وقت إطلاق الهرمونات، والتي بدورها تؤثر على وقت شعورنا بالتعب والاستيقاظ.

على سبيل المثال، عندما تتعرض العيون للظلام فإنها تنتج هرمون الميلاتونين، ومن ثم فإن الميلاتونين يجعل الشخص يشعر بالتعب والرغبة في النوم.

خلال شهر رمضان ينام معظم الناس في الصباح والنهار، ويظلون مستيقظين في الليل، ونتيجة لذلك يجدون صعوبةً في إعادة توجيه أنفسهم بعد انتهاء الشهر المبارك.

وبالتالي فإن الساعة البيولوجية هي ساعة داخلية تخبر جسمك متى يحين وقت النوم ومتى يحين وقت الاستيقاظ، يتتبع العلماء هذه الساعة عن طريق قياس كمية الميلاتونين المنتشرة في دم الشخص في أي وقت.

كيفية إعادة ضبط الساعة البيولوجية بعد رمضان
يمكنك إعادة ضبط جدول نومك وإيقاعات الساعة البيولوجية من خلال تغييرات نمط الحياة، لأن العوامل البيئية تؤثر على هذه الإيقاعات.

تتأثر إيقاعات الساعة البيولوجية في المقام الأول بتعرض العين للضوء والظلام، ولكنها يمكن أن تتأثر أيضاً بالتمارين الرياضية والأكل وعوامل أخرى.

إذا كنت ترغب في تغيير إيقاعات الساعة البيولوجية الخاصة بك جرّب هذه النصائح.

1- عدّل جدول نومك تدريجياً
عندما تبدأ في تعديل جدولك الزمني ابدأ ببطء، بدلاً من تغيير أوقات نومك واستيقاظك لعدة ساعات في وقت واحد، قم بتعديلها بمقدار ساعة أو أقل كل يوم.

حتى تصل إلى الجدول الزمني المطلوب، بمجرد أن تنام وتستيقظ في الأوقات التي تريدها حافظ على ثباتك كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع وأيام الإجازة من العمل.

وانتبه لأن التغيير الجذري والمفاجئ في جدولك اليومي بين عشية وضحاها يؤدي إلى عواقب سلبية، وقد تعاني من أعراض تشمل صعوبة النوم، والتعب أثناء النهار، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وضعف القدرة الإدراكية.

2- مارس التمارين الرياضية
بحسب ما ذكره موقع Cleveland Clinic الطبي الأمريكي، فإن التمارين الرياضية تساعد على إنتاج الميلاتونين، والذي يمكن أن يساعدك على النوم.

ويمكن أن يساعد التمرين أجهزة الجسم الأخرى على المزامنة مع إيقاع الساعة البيولوجية لديك.

ولكن عندما تمارس التمارين الرياضية فإن ما تشعر به يختلف من شخص لآخر.

يمارس بعض الأشخاص التمارين الرياضية في الصباح، لأنها تجعلهم يشعرون بمزيد من النشاط، بالنسبة للآخرين فإنه يجعلهم متعبين، لذلك يحتفظون به لما بعد العمل.

ولكن عليك الانتباه إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بالقرب من وقت النوم قد تؤدي إلى تعطيل نومك والتخلص من إيقاعات الساعة البيولوجية لديك، خاصة إذا كنت شخصاً صباحياً.

ومع ذلك، فإن ممارسة الرياضة بانتظام تعزز النوم الصحي، إذا كنت تحاول الاستيقاظ والذهاب إلى السرير مبكراً ففكر في ممارسة الرياضة في الصباح.

3- تجنَّب الكافيين بأنواعه
انتبه إلى الوقت الذي تتناول فيه فنجان القهوة الأخير، شرب الكافيين، وهو منبه، يمكن أن يبقيك مستيقظاً حتى وقت متأخر من المساء، عندما ترغب في الاسترخاء.

إذا كنت من محبي القهوة فكِّر في شربها قبل عدة ساعات من النوم، لأن ذلك قد يؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية لديك على المدى الطويل، لذلك حاول أن تحد من كمية الكافيين التي تستهلكها، خاصةً في وقت متأخر من اليوم.

4- قم بتغيير أوقات وجباتك
تماماً مثل مواعيد النوم يرتبط الجوع والتمثيل الغذائي ارتباطاً وثيقاً بإيقاعات الساعة البيولوجية.

وقد وجدت الأبحاث أن تناول وجبات الطعام في أوقات لاحقة يمكن أن يغير إيقاعات الساعة البيولوجية في وقت لاحق، وفقاً لما ذكرته المكتبة الوطنية للطب في أمريكا.

ففي شهر رمضان اعتادت ساعتنا البيولوجية على الاستيقاظ والامتناع عن تناول الطعام والشراب حتى ساعات المساء، وأيضاً اعتادت على الاستيقاظ ليلاً لتناول وجبة السحور.

وبالتالي فإن تناول وجبة الإفطار فور الاستيقاظ وتجنّب العشاء المتأخر يساعد في تغيير إيقاعات الساعة البيولوجية في وقت مبكر.

إذا كنت تريد الاستيقاظ مبكراً فابدأ بتناول الطعام مبكراً، وبمجرد الالتزام بالجدول الزمني الذي تريده حاول الحفاظ عليه ثابتاً، وتناول وجبات الطعام في نفس الوقت كل يوم.

5- تقليل التعرض للضوء الاصطناعي
وبما أن البشر تطوروا ليعيشوا بشكل متزامن مع جدول ضوء الشمس اليومي، فإن التعرض للضوء الاصطناعي مساءً يحدّ من إنتاج الميلاتونين، ويؤدي إلى اضطراب في إيقاع الساعة البيولوجية لديك.

الضوء الأزرق يؤثر بقوة على إيقاعات الساعة البيولوجية، نظراً لأن الأجهزة الرقمية مثل أجهزة التلفاز والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية ينبعث منها ضوء أزرق، فمن الأفضل ممارسة عادة النوم الصحي المتمثلة في تجنُّب ذلك في الساعات التي تسبق النوم.

قد يكون من المفيد أيضاً تعتيم الأضواء الداخلية الأخرى في الساعات التي تسبق النوم.

6- تجنب القيلولة
رغم أنك قد تحب أخذ قيلولة بعد الظهر، فإن تلك الغفوة لمدة ساعة (أو أكثر) يمكن أن تضر بإيقاعك اليومي، عن طريق جعل النوم أكثر صعوبة أثناء الليل.

إذا كنت بحاجة إلى أخذ قيلولة فحدِّدها بـ30 دقيقة أو أقل، وحاول أن تأخذ قيلولة قبل الساعة 3 مساءً.

أي شيء يؤثر على إيقاعات الساعة البيولوجية يمكن أن يعطل ساعتك الرئيسية وجدول نومك، عند تجربته في الوقت الخطأ، وتشمل هذه العوامل:

*قلة التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات النهار
*التعرض للضوء الاصطناعي، وخاصةً الضوء الأزرق، خلال ساعات الظلام
*تناول الوجبات أو الوجبات الخفيفة في غير مواعيدها أو في أوقات غير منتظمة
*الذهاب إلى النوم والاستيقاظ في أوقات غير متناسقة
*ممارسة الرياضة أو أي نشاط بدني آخر بالقرب من وقت النوم
*العمل في النوبة الليلية أو غيرها من أشكال العمل بنظام الورديات
*السفر عبر مناطق زمنية مختلفة
 >> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-10
Play
الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
10-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-10
Play
10-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-10
استديو Noon
Play
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 10-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-10
Play
أسئلة وأجوبة 10-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-10
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-10
Play
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-10
Play
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-10
بالمختزل
Play
بالمختزل
عالية نصيف، نائب رئيس لجنة النزاهة - الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-09
Play
عالية نصيف، نائب رئيس لجنة النزاهة - الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-09
أغمض عينيك
Play
أغمض عينيك
الحلقة ٣٠ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-09
Play
الحلقة ٣٠ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-09
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة 30 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-09
Play
الحلقة 30 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-09
جات بالليل
Play
جات بالليل
ليلة العيد 9-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-09
Play
ليلة العيد 9-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-09
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ٣٠ والاخيرة | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-09
Play
الحلقة ٣٠ والاخيرة | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-09
الأكثر مشاهدة
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-10
Play
الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
10-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-10
Play
10-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-10
استديو Noon
Play
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 10-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-10
Play
أسئلة وأجوبة 10-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-10
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-10
Play
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-10
Play
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-10
بالمختزل
Play
بالمختزل
عالية نصيف، نائب رئيس لجنة النزاهة - الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-09
Play
عالية نصيف، نائب رئيس لجنة النزاهة - الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-09
أغمض عينيك
Play
أغمض عينيك
الحلقة ٣٠ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-09
Play
الحلقة ٣٠ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-09
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة 30 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-09
Play
الحلقة 30 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-09
جات بالليل
Play
جات بالليل
ليلة العيد 9-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-09
Play
ليلة العيد 9-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-09
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ٣٠ والاخيرة | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-09
Play
الحلقة ٣٠ والاخيرة | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-09

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

نعم حل ممتاز
نعم حل ممتاز
لن تحل المشكلة
لن تحل المشكلة
المشكلة مو بالنقل
المشكلة مو بالنقل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.