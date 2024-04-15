معهد فلكي يحدد أول أيام عيد الاضحى

وأوضح المعهد في تقرير صادر عنه، نشرته وسائل إعلام محلية، أنّ "أول أيام عيد الأضحى 2024 في مصر، سيكون الأحد الموافق 16 حزيران 2024 فلكيًا، على أنّ تكون وقفة عرفات السبت الموافق 15 حزيران المقبل، خاصة أنّ الحسابات أشارت إلى أنّ غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الجمعة الموافق 7 حزيران 2024.ولكن بحسب المعهد القومي للبحوث "سيكون الرأي النهائي للسعودية في تحديد موعد عيد الأضحى لارتباطه بنسك الحج".وعن رؤية واستطلاع هلال شهر ذي الحجة 1445، أوضح المعهد أنّ "الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وبالنسبة لمحافظات جمهورية مصر العربية، سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح بين 12 و20 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية، فسيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدة تتراوح ما بين دقيقة و18 دقيقة".