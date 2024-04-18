العلماء يتمكنون من اجراء أول محادثة مع الحيتان الحدباء

الحيتان الحدباء ذكية للغاية ومؤنسة للغاية، إنها قادرة على إنتاج مجموعة متنوعة من الأصوات، التي يمكن سماعها لكيلومترات عدة تحت الماء.وخلال التجربة، قام العلماء بتشغيل تسجيلات صوت الحوت الأحدب لحيتان أخرى قبالة سواحل آلاسكا باستخدام معدات "السونار".تجاهلت معظم الحيتان هذه النداءات، ومع ذلك، دارت توين حول قارب الباحثين لمدة 20 دقيقة وكررت الأصوات التي سمعتها.وتلقى العلماء 36 "إجابة" تشير إلى أن توين شاركت بنشاط في عملية الاتصال. ومع ذلك، ظل معنى الأصوات غير معروف.واقترح العلماء أن هذا كان نوعًا من "إشارة الاتصال" التي تستخدمها الحيتان للتواصل مع بعضها بعضا.وقال المشاركون في الدراسة: "ربما قلنا مرحبًا للتو، فقالت مرحبًا، وقلنا مرحبًا مرة أخرى"، وبحسب العلماء، يمكن اعتبار "المحادثة" أول تواصل بين البشر والحيتان الحدباء بـ"لغتها"، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت".